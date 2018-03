Protesta el Magisterio en Huehuetán Exigen Esclarecer Homicidio de Maestro

* Ya hay un Asesino Confeso.

Huehuetán, Chiapas; 26 de Marzo.- A 17 días del cobarde asesinato del profesor Antonio Pérez Rodas, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, (CNTE), Zona Costa Grande de Chiapas, realizaron una marcha de protesta en contra de las autoridades para exigir el esclarecimiento del homicidio de su excompañero, así como la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. 42 meses de exigir justicia, dijeron.

El punto de reunión fue la Escuela Primaria “General Vicente Guerrero”, donde el mentor laboraba; a las 4 de la tarde de ayer lunes 26, partieron por el boulevard central de Estación Huehuetán, con dirección de la zona urbana del Pueblo, para culminar en el parque central, frente a la Presidencia Municipal, en donde se plantaron con consignas de protesta.

Es del dominio público la supuesta declaración de Juan Carlos Sandoval, quien dijo que el maestro le dio un raid y fueron víctimas de un asalto a mano armada con pistola, que a él no lo tocaron y lo dejaron ir manejando el automóvil Chevrolet Chevy del docente.

Extraoficialmente en la red se sabe que Pérez Rodas fue asesinado en un rancho y el cadáver fue trasladado en su propio carro para tirar el cuerpo donde fue encontrado: en un camino de la terracería cerca de una escuela; aunque vecinos del sector dijeron no haber oído ruidos de algún tipo.

Familiares del occiso participaron en la marcha y exigen que la Fiscalía General del Estado haga su trabajo.

Hasta el presente, las autoridades todavía no concluyen con las pesquisas. EL ORBE/Luis Montoya Jiménez

Menor de Edad Confiesa Crimen de Maestro

Huehuetán, Chiapas:- Un menor de edad del cual se omite su nombre, de oficio triciclero, fue la persona que presuntamente dio muerte al maestro Antonio Rodas, hechos ocurridos el pasado 9 de marzo.

Fueron los elementos de la Policía Municipal Mando Único, y Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes detuvieron al jovencito, quien inventó que tres sujetos encapuchados los habían asaltado y a él lo habían dejado libre con una herida en la cara.

Luego de recibir su declaración, confesó que había participado en el homicidio, ya que el maestro había querido abusar del, y al oponerse lo empezó a golpear, y le arrojó piedras en su anatomía.

Según la versión que dio a las autoridades, explicó que en un camino de terracería, el maestro detuvo su marcha y empezó a acariciarlo y besarlo, lo que causó su enojo, se bajaron de la unidad y ahí fue que lo agarro a pedradas hasta quitarle la vida.

Después con el vehículo regresó a la casa e inventó que los habían asaltado tres sujetos, y por eso llevaba una lesión en la cara, pero fue provocado al forcejear con el hoy occiso para salvar su vida.

Las autoridades continuarán con las investigaciones, así como la veracidad de las declaraciones del jovencito y así poder esclarecer el crimen. Mesa De Redacción