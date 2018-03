Declina Neftalí del Toro a Buscar Diputación Federal

* Concluirá su Periodo como Edil.

Tapachula, Chiapas; 28 de marzo.- En la Sesión de Cabildo celebrada la noche de este miércoles, el alcalde local, Neftalí Armando Del Toro Guzmán, declinó a participar en el proceso electoral que se celebrará el 1º de Julio en todo México y que, en el caso de Chiapas, se renovarán los Ayuntamientos, el Congreso y la Gubernatura.

Ante el Pleno, el presidente dijo que “después de una constante lucha personal, he tomado la decisión de no participar como candidato a diputado federal en la contienda que viene, porque creo que todavía en estos seis meses tenemos mucho que dar por Tapachula”.

En ese mismo espacio, agradeció a los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (PANAL), por la invitación que asegura le hicieron para que fuera su candidato a una diputación federal.

En lugar de ello, dio a conocer que seguirán tocando puertas para continuar en el proyecto del Antiguo Palacio Municipal; así también para la construcción del Parque Lineal (Par Vial), la modernización de otras calles y el nuevo Panteón Municipal.

Hizo el compromiso de estar al frente de ese Ayuntamiento hasta el final de su periodo, es decir, hasta el 30 de septiembre de este año.

Por ello pidió a sus secretarios y al resto de los trabajadores municipales, a redoblar los esfuerzos para concluir fuertemente su administración.

“Hace falta mucho por devolverle la credibilidad a la ciudadanía. Hay que trabajar muy fuerte”, reconoció el alcalde al señalar que los malos no son los partidos, sino las personas que traicionan la confianza de esos institutos políticos.

En la Sesión, solicitaron licencia dos regidoras para participar en los procesos internos de sus partidos, en el ánimo de ser candidatas a un cargo de elección popular.

La primera de ellas fue la 13ª regidora, Judith Liliana Morales Ramírez, del partido Podemos Mover a Chiapas, quien solicitó y le fue autorizado un permiso por 90 días.

Así también la 9ª regidora, Rosa Irene Urbina Castañeda, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), que pidió una ampliación del permiso que había solicitado recientemente y que se estaba venciendo, ahora hasta el 30 de abril. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello