Operadores Turísticos Exigen no Permitir más Bloqueos Carreteros

* Para no Afectar la Temporada de Cruceros.

Tapachula, Chiapas; 28 de marzo.- Es necesario que las autoridades atiendan los planteamientos de la población y con ello evitar los bloqueos carreteros que dejan graves pérdidas económicas al sector turismo, afirmó el director general de Nativo Tours, Alexander Flex.

Vienen tiempos complicados por el proceso electoral que se vivirá en el país y a veces la gente aprovecha para manifestarse y bloquear las vías de comunicación, ocasionando severas pérdidas a todo el sector comercial y empresarial, en este caso al turismo que se desarrolla en esta región de Chiapas.

Para el mes de abril está programada la llegada de cinco cruceros, lo que originará que aproximadamente 7 mil personas estén visitando Puerto Chiapas y sus alrededores, por lo que es necesario trabajar de la mano con los gobiernos estatal y municipal para estar pendientes de resolver lo más pronto posible algún bloqueo que se presente, porque de lo contrario pasará como hace varias semanas cuando cerraron la carretera a la altura de “Cuatro Milpas” donde las pérdidas económicas fueron bastante altas.

Flex manifestó que en los últimos días se han presentado diversas movilizaciones por la falta de reconstrucción a escuelas dañadas por los sismos, afortunadamente no hubo arribo de cruceros, pero sí se dieron pérdidas económicas a otros sectores productivos.

Propuso que es necesario que exista la coordinación entre las autoridades para que se continúe afectando el turismo, que va en aumento en la entidad y cada día se convierte en una importante fuente de ingresos económicos.

Lamentó que si el gobierno no atiende a las personas, optan por bloquear las carreteras y si bien es cierto que se trata de un derecho constitucional el manifestarse, lo más recomendable es que no lo hagan de esa manera para no afectar a terceros.

Los turistas se llevan una mala imagen de la entidad. En el norte del país el problema es la inseguridad y han dejado de arribar los cruceros y los turistas, mientras en Chiapas el problema principal es el tema de los bloqueos, concluyó diciendo el director de Nativo Tours. EL ORBE / Rodolfo Hernández González