Constantes Cambios en la ST Impiden Atender Rezagos en el Sector: Transportistas

Tapachula, Chiapas; 4 de abril.- Los constantes cambios de titulares en la Secretaría de Transporte durante la presente administración, han impedido avanzar en temas que por años han estado rezagados, y aunque se han acordado dar seguimiento en mesas de trabajo todo ha quedado en pausa, afirmó el Consejero del Frente del Autotransporte en la Costa, Sierra y Soconusco, Edgar Bustamante Girón.

Dijo que existen temas como el combate frontal al transporte pirata o irregular, a los que no se le ha dado puntual atención en la región y aun cuando se ha pedido operativos para su detención, solo han sido acciones esporádicas que no han dado resultados positivo, ya que las unidades han aumentado, lo que se convierte en una competencia desleal.

Señaló que todo cambio trae consigo nuevas ideas y formas de trabajo, que en ocasiones llegan a ser favorables, sin embargo hay planes y acuerdos que en su momento fueron establecidos en minutas y que al llegar un nuevo titular quedan suspendidas o simplemente no hay voluntad para darles cumplimiento.

“Tenemos buenas expectativas fincadas en el nuevo Secretario de Transporte, Álvaro Robles, porque siempre ha escuchado el planteamiento de los concesionarios, conocer los temas que más adolecen al sector y esperamos que se pueda a través de una reunión para analizar los temas pendientes” sostuvo. Agencia Intermedios