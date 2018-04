Mujer Enferma Clama Ayuda Para Recibir Apoyos Sociales

* Padece Ceguera y Distintas Dolencias

Tapachula, Chiapas; 7 de Abril.- Infortunada mujer que padece ceguera y enfermedades clama justicia de las autoridades para que la incluyan en los diversos programas sociales que maneja el Gobierno, toda vez que es de escasos recursos económicos.

Silvia Hernández no tiene esposo y a pesar de su condición tiene que salir adelante todos los días, a veces con el apoyo de vecinos o de familiares que llegan a atenderla.

Tiene su domicilio en el lote 119 de la colonia Granjas del Paraíso, cuenta que desde hace algunos días inesperadamente perdió la visión, por lo que ahora padece esa discapacidad, a lo que hay que agregarle su condición vulnerable de pobreza.

Habita junto con su hermano que está en la misma condición de ceguera, derivado de una enfermedad crónico degenerativa, por lo que reiteró su llamado a los organismos de asistencia social y al Gobierno en sus tres niveles para que le tiendan la mano con cualquiera de los programas sociales que existen, toda vez que no pueden trabajar y viven de la caridad.

“Tengo como 11 años de vivir aquí, estoy con una prima, solo que ella se va a trabajar y me quedo sola con mi hermano, él está ciego porque se le subió el azúcar y no lo pueden operar; ya tiene como tres semanas que yo también perdí la vista”, dijo Hernández.

Aunque mencionó que recibe el apoyo de sus familiares de manera periódica, sí es necesario que las autoridades vean la situación real que viven estas personas, porque aunque reciben el apoyo esporádico de algunos, comentaron que existe un riesgo latente cuando no hay quien esté con ellos para ayudarlos.

Silvia Hernández tiene 67 años, su hermano aparentemente es un poco mayor, pero ella necesita urgentemente ser operada para recuperar la vista, pero además, ha tenido complicaciones derivadas de dos hernias que también requieren ser extirpadas.

Los vecinos de este lugar, quienes pidieron el anonimato para evitar meterse en problemas con la familia, argumentaron estar seguros que les haría bien a los dos señores una visita del DIF, para que puedan determinarles un apoyo que requieren en estos momentos. EL ORBE / Rodolfo Hernández González