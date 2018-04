Programas Sociales no Deben Tener Fines Personales ni Políticos

* Afirma Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez.

Tapachula, Chiapas; 7 de Abril.- Los programas sociales deben buscar el desarrollo integral de las personas y no deben tener fines personales ni políticos, afirmó el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla.

Monseñor destacó que antes de cualquier otro objetivo, se debe tener en el centro de todo a las personas, “porque cuando tenemos en el centro los intereses políticos o personales, vamos a ir siempre en contra de la dignidad”.

Desafortunadamente en lugar de ser un beneficio para los más pobres, este tipo de proyectos los hacen dependientes y por lo tanto más vulnerables, destacó.

Exhortó a la clase política a no abusar de la necesidad de los que menos tienen y que ya no dividan a la sociedad, que sumen en lugar de partir, deben tener siempre en cuenta la dignidad de la persona, no abusar de su tiempo ni de su necesidad.

El Arzobispo invitó a la población a ser más eficientes y hacer uso de lo que ya se tiene para no depender de los apoyos gubernamentales o de lo que otorgan los grupos sociales a cambio de algo.

Finalmente, dijo que Chiapas es muy rico en recursos y la población puede salir adelante a base de esfuerzo y trabajo, no dependiendo de un programa social. EL ORBE / Rodolfo Hernández González