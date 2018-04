Campesinos de la OCEZ Bloquean la Costera; Cobran 50 Pesos Para Dejar Pasar los Vehículos

Tapachula, Chiapas; 10 de Abril.- Alrededor de 200 personas que dijeron ser miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), se apoderaron de la carretera Costera con la justificación de estar en contra de las reformas estructurales del Gobierno Federal.

Las acciones comenzaron desde las primeras horas de este martes, a la altura de las antiguas instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), entre los municipios de Huixtla y Villa Comaltitlán.

Ahí, desplegaron mantas y pancartas en las que señalaron que “si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno”; “abajo las reformas estructurales”, además de solidarizarse con el magisterio en el paro de labores que lleva a cabo en cinco entidades.

Los manifestantes bloquearon la carretera en ambos carriles, pero permitieron que los vehículos pasaran con el pago de una “cuota voluntaria” mínima de 50 Pesos, por lo que se cree pudieron haber recaudado una millonaria cantidad de dinero.

La toma de la carretera continuó durante gran parte del día, hasta alrededor de las 16 horas, cuando se retiraron del lugar y el tránsito vehicular volvió a la normalidad.

Por esas acciones, las empresas del transporte de pasajeros en la región suspendieron el 80 por ciento de sus operaciones.

Como no hubo ninguna minuta de por medio, se desconoce si esa u otra organización social realicen acciones similares éste día. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello