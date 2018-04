Maestros se Niegan a dar Clases en el Turno Matutino en Escuela de Unión Juárez

Unión Juárez, Chiapas; 11 de abril.- Padres de familia de la escuela secundaria “Maestro Rafael Ramírez”, tomaron el inmueble para exigir a los docentes cumplan con los acuerdos para impartir las clases en el turno matutino y no en el vespertino como ha sido siempre.

Informaron que la determinación de hacer el cambio obedeció a que por la tarde hay inseguridad, son acosados por vándalos y hasta les llegan a ofrecer droga, por lo que con la justificación y como medida preventiva se hicieron los cambios.

Anunciaron que en caso de no respetarse los acuerdos, los padres y población se verán en la necesidad de bloquear la carretera que comunica hacia la cabecera municipal y hacia Cacahoatán y no desalojarán hasta en tanto no se acaten las disposiciones que fueron firmadas.

Las integrantes del Comité de Padres de Familia, Saraí González, Silvia Ramírez y Berzabet Mazariegos informaron que la institución educativa se ubica en el ejido Santo Domingo y lamentaron que el director y el personal docente se negaron a reiniciar las actividades escolares al regresar de vacaciones el 9 de abril.

Aseguraron que desde un principio la propuesta fue consensuada y el personal docente y el director indicaron que estaban de acuerdo, sin embargo al reiniciar clases el día lunes no se presentaron a sus labores por la mañana sino que lo hicieron en el horario del turno vespertino.

Las madres de familia indicaron que les causó extrañeza la decisión de los docentes, aunque tienen entendido que el de educación física tiene doble plaza y se lecomplica acudir a realizar sus actividades por la mañana.

Los inconformes decidieron tomar el inmueble educativo porque paralelamente a la acción drástica una comitiva de padres de familia fue convocada a las instalaciones de la Secretaría de Educación en la capital del estado y aun cuando están a la espera de la respuesta, no permitirán el ingreso del personal docente y su director durante el turno vespertino. EL ORBE / Rodolfo Hernández González