Piden Poner Alto a Invasores de predios

Tapachula, Chiapas; 12 de Abril.- Familias solicitaron la intervención de las autoridades para poner freno a las invasiones de predios en esta ciudad y se hagan las investigaciones para que los causantes sean sancionados conforme lo marca la ley.

Los agraviados indicaron que los hechos se cometieron en la colonia “La Primavera 3”, ubicada al norponiente de la ciudad, hace ya tres meses, pero a la fecha no han obtenido ninguna solución.

Una de las víctimas, Luvia Pineda Reyes, dijo que su lote siempre lo han mantenido limpio y lo delimitaron, pero de la noche a la mañana apareció ocupado por otra persona y no se lo quieren entregar.

Ella compró el predio, dijo, “no soy paracaidista, los lotes fueron comprados, se hace necesario que las autoridades investiguen esta problemática”.

Aunque no mostraron documentos, otra de las agraviadas, Norma Pinto Cortés, informó que “nosotros somos los dueños de ese terreno, entonces no se vale que nos lo hayan invadido, actualmente hay 18 lotes invadidos”.

En esta misma situación se encuentran otras familias quienes aseguraron que realizaron la compra de lotes en esa colonia, por lo que están a la espera de la intervención de las autoridades. EL ORBE / Rodolfo Hernández González