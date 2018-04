En Protesta Contra el Pirataje Toman la Delegación del Transporte

Tapachula, Chiapas; 16 de Abril.- Ante la falta de cumplimiento a minutas firmadas, concesionados del servicio público de la zona rural alta de este municipio, tomaron las instalaciones de la Delegación Regional del Transporte para exigir la destitución inmediata del titular de esa dependencia en la ciudad, Jairo Palomeque Madrid.

El acto, celebrado en la 9a. Privada Sur, entre 32 y 34 Oriente, los manifestantes desplegaron mantas y pancartas, en la que expresaron sus inconformidades.

Ahí, Saulo Sánchez Hernández, representante legal de Transporte Soconusco, dijo en entrevista que están solicitando una mesa de trabajo con las autoridades estatales, para exponerles la problemática y buscar posibles soluciones, pero que hasta el momento no han encontrado respuestas positivas.

En representación de las organizaciones transportistas que participan en ese movimiento, indicó que durante mucho tiempo han señalado que el transporte irregular se incrementó en el área rural y que por ello insistieron en la puesta en marcha de los operativos, pero por alguna circunstancia no se han querido hacer.

Mantendrán esa misma postura, en tanto no son atendidos sus reclamos por parte de funcionarios con poder de decisión que lleguen de la capital del país, adelantó.

Durante la protesta se permitió que el personal entrara a laborar de manera normal, a excepción del Delegado que no se ha presentado a esas oficinas.

Se calcula que son cientos de unidades irregulares en su modalidad de taxis, colectivas, foráneos y transporte rural que circulan en Tapachula, sin que nadie los moleste. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello