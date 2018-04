Propone “El Bronco” Reducir el IVA, ISR y el IEPS

*Hoy Estará en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 17 de Abril.- El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, propuso este lunes bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 al 10 por ciento, ya que asegura que sólo reduciendo impuestos la gente tendrá con qué comprar y la economía del país crecerá.

Rodríguez estará hoy martes en Tapachula, como parte de su gira de proselitismo por el país.

De acuerdo a su agenda, el Exgobernador de Nuevo León sostendrá por la tarde un evento masivo en un salón al sur de la ciudad y, por la noche, una reunión con medios de comunicación.

En la víspera de ese encuentro con los chiapanecos de la Frontera Sur, “El Bronco” estuvo ayer lunes en Toluca, en donde dijo a los medios de comunicación que la gente no tiene dinero en sus bolsillos y la causa es que el IVA es muy alto, al igual que otros gravámenes.

“Los locatarios de aquí me dijeron que no hay gente comprando, que no venden y que no tienen dinero, y eso se debe a los altos impuestos”, indicó.

Mientras que del Impuesto Sobre la Renta (ISR), opinó que si los votos le favorecen, bajará del 35 al 27 por ciento en una primera etapa, para llegar al 25 en el transcurso del sexenio. También planteó reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

“Estamos trabajando esta propuesta para decirla en el debate (del 22 de abril). Debe ser un tema integral, que facilite a los ciudadanos la posibilidad de consumir”, puntualizó. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello