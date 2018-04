Afirma “El Bronco” que Cesará a Todos los Funcionarios Corruptos

Tapachula, Chiapas; 17 de Abril.- El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, dijo que de ganar la contienda de este 1º de Julio, cesará a todos los funcionarios corruptos y “güevones” del Gobierno y que ese dinero lo destinará a Chiapas y de otras entidades.

México ha sido destruido por los partidos políticos, “ya que se están gastando el dinero de los mexicanos, los recursos que les hacen falta a sus hijos, al campo para producir. Ese dinero se lo están gastando Andrés Manuel, Meade y Anaya”, dijo.

Hizo un llamado a todos los mexicanos a que “se quiten la pata del pescuezo” y ya no permitan que esos recursos económicos sea para los partidos políticos y no para solucionar los problemas del país.

“Si gano, todo aquel que trabaje tendrá el apoyo y el aprecio del gobierno bronco, pero al güevón no le vamos a dar nada.

En un evento que tuvo con simpatizantes en las instalaciones del Club de Leones, al sur de la ciudad, dijo que las familias, por muy pobres que sean, pueden afrontar las adversidades sin vender su dignidad.

Señaló además que en la entidad a la que gobernó hasta hace unos días, se aprecia mucho al chiapaneco, al grado de que ahí viven más de 300 mil paisanos, “y les generamos oportunidades de empleo, trabajo y de mejores condiciones de vida”.

Los mexicanos no pueden vivir y sostener una familia con cien Pesos, y por eso propuso reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 al 10 por ciento, así como el impuesto de la gasolina y que, a pesar de esos, habría suficiente dinero en el Gobierno.

A diferencia de varios políticos que en sus actos de proselitismo cantan el himno nacional, “El Bronco”, pidió a los presentes en evento, a orar por la paz y la seguridad en México.

En ese espacio, recordó que López Obrador dijo recientemente que traería al Papa Francisco a México para ayudar a tranquilizar a la gente.

Pero, en respuesta, que el Pontífice señaló que “aquel que cree que con la ideología y el populismo va a terminar la pobreza, está equivocado, porque el populismo y el asistencialismo lo único que hacen es crecer la pobreza”.

“Andrés Manuel jamás ha pagado impuestos. Ha vivido por muchos años del presupuesto, del dinero de todos los mexicanos. Mientras que Meade, hijo de un burócrata, se jacta diciendo que tiene 20 años en el servicio público; y Anaya, es un joven que tiene voluntad, pero le gana la ambición de tener patrimonio, porque alguien que tiene a sus hijos viviendo y estudiando en el extranjero, no puede entender que sienten los niños y jóvenes mexicanos”.

En cambio, afirmó, los hijos de “El Bronco” estudian en escuelas públicas de Nuevo León, “y se tendrán que ganar su comida, porque no seré un padre alcahuete”.

El aspirante presidencial estuvo acompañado de Jesús Orantes, quien logró recientemente su registro como candidato al Gobierno del Estado por la vía independiente.

Ahí afirmó que en su gobierno, si los votos le benefician, Chiapas tendrá una condición especial, y que para ello se emplearían a expertos en la transformación, sobre todo del campo.

En el evento pidió un aplauso a un par de jóvenes con uniformes del Instituto Nacional Electoral (INE) que discretamente tomaban nota de todo lo que estaba ocurriendo.

“La ley permite todo a los partidos políticos y a los gobernantes en turno. Pero hay candidatos, como yo, a quien les quieren cerrar la boca, porque esas normas la hicieron ellos, quienes tienen miedo que el pueblo los saquen del poder”

De los empleaos del INE, comentó que lo siguen por todos lados; cuentan las sillas, las botellas de agua que se reparten, las lonas y cartelones de publicidad para contabilizarlos y saber cuánto es el gasto, pero que eso no ocurre con los otros candidatos.

Insistió que en Nuevo León se acabó con el privilegio de los funcionarios, ya para eso puso de ejemplo que no se les paga las facturas por el uso de teléfonos celulares ni gastos en restaurantes, y que con ese dinero se equipó muchos centros de salud, además de que el gobierno de aquel Estado, no tiene aviones propios, porque los gastos son millonarios y que, incluso, esa entidad tiene un presupuesto menor que el de Chiapas.

En su administración traería a grandes inversionistas a la entidad, pero para que se convirtieran en socios de empresarios locales, para la generación de empleos y el desarrollo de la región, afirmó.

Siendo un productor con 33 años de experiencia sobre estrategias agrícolas y ganaderas, propuso impulsar el desarrollo tecnológico del Soconusco, “porque ya quisiéramos tener la tierra que Chiapas tiene. Allá hay grandes desiertos en donde se tiene que invertir mucho para sacar poco, mientras que ustedes tienen toda la generosidad de la naturaleza, y que lo único que necesitan es dinero”.

Adelantó que cada fin de semana, hasta que concluya el periodo de campaña tres días antes de las elecciones, estará en Chiapas, “porque El Bronco no puede solo, necesita de Tapachula, de la Frontera Sur, y del resto de las regiones del Estado”.

Luego, el candidato ofreció una rueda de prensa en un salón contiguo a esas instalaciones, ante decenas de representantes de medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros.

Ahí, afirmó que en ésta región no se necesita la construcción de muros para tratar de frenar los flujos migratorios, sino conjugar esfuerzos para generar empleos en ambos lados de la frontera, porque la gente esta migrando en busca de trabajo.

Reconoció que esa no es una propuesta propia, sino más bien el mecanismo que se aplica en la frontera norte del país, donde se genera una economía conjunta, la gente trabaja, consume, compra, vende y se pasea sin problema alguno, en ambas partes de la franja limítrofe.

También explicó que su plan de seguridad lo iniciaría contratando a los mejores en el tema, “porque los políticos no son buenos para ello. Esas acciones deben estar diseñadas por expertos y no por ocurrencias”.

Además, que esas tareas deberían ser aplicadas de acorde a los problemas y condiciones de cada Estado, porque no pueden ser las mismas para Guerrero que para Chiapas.

También se harían modificaciones completas al gobierno, de tal manera de disminuir la amplia burocracia que tienen la seguridad del país en sus manos y crear un pequeño círculo de servidores públicos con decisión.

“En México se le paga a alguien entre dos y cinco mil pesos para que mate a una persona. Ese joven no fue bien educado ni tuvo la atención de sus padres y ahora es el resultado de todo ello. La solución para el tema de la seguridad la debemos de empezar en el núcleo familiar”.

Luego lo cuestionaron sobre la protección del Estado Mayor a los candidatos y otros elementos de seguridad, de la que dijo no la necesita, “porque a todos los lugares a los que he ido, me tratan muy a toda madre, como aquí en Tapachula”.

Sin embargo, afirmó que es necesario evitar que políticos perversos envíen a grupos de choque a contaminar los eventos y tratar de agredir a los simpatizantes que asistan.

Por otro lado, en el caso de los maestros jubilados, aseguró que aprovecharía su experiencia los contrataría para ayudar en la educación de los jóvenes, al igual que a miles de madres de solteras, a quienes pagaría bien pero no les regalaría un solo Peso sin que trabajaran.

Ante la insistencia sobre lo relacionado a López Obrador y sus polémicas declaraciones, “El Bronco” afirmó que el político tabasqueño así es, “quien habla para ganar la voluntad de aquellos que creen que con la venta del avión presidencial se van a resolver todos los problemas de México”.

De igual forma, que para “López Obrador es muy fácil estar denostando a todos. Antes admiraba a Carlos Slim y colaboró con él para desarrollar el Distrito Federal y hoy ya se le olvidó y lo ataca”.

Al preguntarle sobre quién tenía la razón, opinó que Carlos Slim es un empresario que produce millones de empleos y desarrollo económico, mientras que López Obrador solamente genera miseria.

“Cada cosa que pasa en el día, él opina lo contrario. De seguro cuando era chiquito tuvo problemas. Claro que le voy a ganar, porque se trata de una competencia. En mi campaña de Nuevo León inicié con solo dos por ciento de preferencia y les gané a todos. En ésta, dicen que comencé con 4 por ciento”.

El candidato continuará su gira de este miércoles por la frontera sur. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello