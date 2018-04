Solicitan Estudiantes de Secundaria Cambio del Turno Vespertino al Matutino

*Por Inseguridad en Unión Juárez.

Tapachula, Chiapas; 17 de Abril.- Si las autoridades educativas no dan una solución en breve tiempo al conflicto que se ha generado en la escuela secundaria “Maestro Rafael Ramírez”, porque los docentes se oponen al cambio de horario de vespertino a matutino, padres de familia anunciaron que se verán en la necesidad de tomar acciones drásticas.

El presidente del comisariado del ejido Santo Domingo, municipio de Unión Juárez, Herminio Verdugo Muñoz, recordó que la propuesta surgió porque el horario de clases es de dos a ocho de la noche y esa zona es bastante lluviosa y los alumnos se la pasan con la ropa mojada durante sus actividades, además constantemente se quedan sin energía eléctrica.

Informó también que hay problemas de inseguridad, de drogadicción y hay jóvenes vándalos que han hecho su guarida en las afueras de la escuela; explicó que la institución fue creada con turno vespertino porque los jóvenes en aquel tiempo se iban a trabajar con sus padres en la mañana y en la tarde aprovechaban para estudiar, hoy en día esto ha cambiado totalmente, ya los muchachos no van a trabajar la tierra con sus padres, “por eso pedimos se aproveche la mañana para que estudien y ya en la tarde cuando llueve estén en su casa haciendo la tarea”.

Verdugo Muñoz indicó que en desde hace más de un año los padres de familia en asamblea general determinaron solicitarle a las autoridades educativas llevar a efecto el cambio de horario de vespertino a matutino y para eso se comentó con todos los profesores de la institución y en ese momento todos dijeron que no había problema, pero ahora ya no quieren con el argumento que tienen que cubrir otras horas en otras secundarias de la región y mientras, 300 alumnos están sin recibir clases.

Al tiempo de pedir que necesitan maestros de tiempo completo, anunció que en caso de no obtener respuestas favorables lo más pronto posible, tendrán que intervenir los ejidatarios y tomar acciones drásticas, como bloquear la frontera Talismán. EL ORBE / Rodolfo Hernández González