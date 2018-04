Realizarán Bazar Para Recaudar Juguetes Para Niños con Cáncer

Tapachula, Chiapas; 18 de abril.- Con la finalidad de recaudar juguetes nuevos para los niños enfermos de cáncer que acuden al Hospital General de esta ciudad, se llevará a cabo el bazar primavera verano “Il Mercato Bajo La Ceiba”, informó la organizadora Mayte Marín.

Informó que el bazar se llevará a cabo en calle Oaxaca número 3, fraccionamiento Guadalupe, de esta ciudad, de 9 de la mañana a 9 de la noche del 20 de abril.

En entrevista donde estuvo Vera Ramírez Parlange, presidenta y fundadora de la Fundación Canicas del Soconusco, A. C., dijo que también se busca promover la economía local, porque “Il Mercato” es un bazar abierto a todo el público, donde van a encontrar joyería fina, acero inoxidable, acudirán señoras que venden cosas por catálogo, perfumería, maquillajes, tratamientos faciales, pañales ecológicos, zapatos, bolsas y artesanías chiapanecas, entre otros.

Ramírez Parlange informó que los juguetes que se recauden, serán entregados a los niños pacientes del hospital que en el año son en promedio entre 80 y cien, “pero el Día del Niño llegan como 200, a todos se les entrega un juguete porque no hay discriminación, gracias a que muchas personas de solidarizan con esta noble causa”.

Pidió no donar peluches e indicó que el objetivo es beneficiar a los pacientes con cáncer que tienen edades entre 1 a 14 años. EL ORBE / Rodolfo Hernández González