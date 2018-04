Sector Obrero Pide Transparentar Gastos de López Obrador

Tapachula, Chiapas; 19 de Abril.- Es preocupante que mientras el sector obrero no tiene ni para comer, el abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, despilfarre recursos en vuelos privados, precisó el delegado regional de la Mano de Obra de la Construcción de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Fernando Unda Castañeda.

Añadió que en sus diversos discursos el político tabasqueño ha dicho que en caso de ganar la Presidencia de la República no habrá despilfarros de recursos, pero en la práctica hace todo lo contrario.

“Siempre hemos estado en contra de aquellos personajes políticos que despilfarran los recursos públicos en lujos y como en este caso de López Obrador que viajó acompañado de su comitiva con un alto costo económico”, añadió.

Unda Castañeda pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que se fiscalice bien los recursos otorgados a Morena, porque así como en este viaje en jet privado seguramente también tendrá otros gastos excesivos y de lujo.

Pidió a López Obrador que no trate de confundir al pueblo de México con su doble discurso con tal de que voten por él, cuando la realidad es otra en todo su peregrinar de campañas políticas por todo el país, que viene realizando desde hace varios años. EL ORBE / Rodolfo Hernández González