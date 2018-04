Presenta CFE 25 Mil Denuncias en PGR Contra Usuarios de 17 Estados

Tapachula, Chiapas; 20 de Abril.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó alrededor de 25 mil denuncias penales en la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de miles de usuarios de 17 Estados del país, principalmente por robo de energía o alteraciones en los medidores.

Se calcula que las irregularidades documentadas en esas denuncias ascienden a casi 123 millones de Pesos, en las que están involucradas también decenas de empresas.

Según una muestra de los usuarios denunciados por robo en general ante las autoridades, hay ocho denuncias que se encuentran pendientes de cuantificar, en virtud de que aún están en el proceso de cálculo.

En los expedientes hay empresas de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Veracruz, Morelos, Quintana Roo, Colima, Puebla, Guanajuato, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Aguascalientes, Hidalgo, San Luis Potosí y Chiapas.

Al hacer un balance de las pérdidas en términos generales en la CFE por robo de energía, se estima que es de unos 45 mil millones de Pesos (Mmdp), que equivale a casi 12 por ciento de lo generado en el país.

De esa cifra, poco más del 55 por ciento corresponden a robos y el resto a fallas técnicas, de acuerdo a un informe de la propia CFE.

Las estrategias legales para combatir a las pérdidas de energía eléctrica, incluyendo a morosos, ha permitido irlas reduciendo gradualmente, ya que en el 2009 era de cerca del 16 por ciento. La meta para este año es reducirla hasta el 10 por ciento.

Chiapas Primer Lugar en Adeudos a CFE.

Por otro lado, 31 Estados en la República Mexicana mantienen, hasta el momento, adeudos por servicio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el orden de los 14 mil 295.7 millones de Pesos.

Un informe de la empresa suministradora de energía en el país señal que el pasivo de los Estados asciende a ocho mil 207.6 millones de Pesos (57.4 por ciento del total), mientras que los municipios han dejado de pagar seis mil 88.2 millones de Pesos (42.5 por ciento).

Chiapas encabeza la lista de las entidades con retraso en el pago por el servicio de energía eléctrica. La entidad no ha pagado dos mil 421.7 millones de Pesos.

La deuda que mantienen más de mil 265 municipios en territorio nacional, asciende a 6 mil 88.2 millones de Pesos.

Del mismo modo, Chihuahua, ocupa el segundo lugar de endeudamiento con más de 2 mil 228.5 millones de Pesos, seguido de Tabasco, que adeuda más de mil 49.9 millones de Pesos.

En esas tres entidades se concentra el 70 por ciento de la deuda estatal y casi 40 por ciento del total.

La Ciudad de México debe a CFE más de 686 millones 159.8 mil Pesos, manteniéndose como la cuarta entidad en la lista de deudores, seguida de Sinaloa con 649 millones 386 mil Pesos.

Del mismo modo, los municipios del la República Mexicana que mantienen el mayor saldo pendiente por el uso de energía se encuentran en el Estado de México, como es el caso de Ixtapaluca, con más de 447.4 millones de Pesos.

Le sigue Texcoco, con un adeudo de 313.8 millones de Pesos; Chicoloapan, con 307.5 millones de Pesos; así como Acapulco, con 256.4 millones.

La Cifra de Adeudos…ya ni se Puede Leer.

El robo de electricidad y facturas que no se han podido cobrar a 6 millones 941 mil usuarios morosos desde 1994 hasta la fecha en territorio nacional, incluidos clientes domésticos, Gobiernos Estatales y Municipales, así como organismos operadores de agua, representan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pérdidas por 76 mil 359 millones de Pesos (mdp).

De esa cifra, alrededor de 40 mil mdp es por robo de energía eléctrica y el resto por facturas no cobradas, de acuerdo al último.

La lista de morosos la encabeza el Estado de México, donde hay un millón 967 mil 376 usuarios con un adeudo global de 11 mil 512.9 mdp.

La Ciudad de México se ubica en el segundo sitio, con un millón 46 mil usuarios, con un adeudo de 6 mil 92 mdp.

Tan solo esos dos Estados representan pérdidas a la empresa por 17 mil 604 mdp, es decir, 48.4 por ciento del total no facturado.

En el tercer escaño se encuentra Tabasco, con 521 mil clientes morosos con el uso energía eléctrica no cobrada en el orden de los 8 mil 30 mdp

Mientras que, aún cuando tiene más usuarios con falta de pago por servicios a la CFE con 876 mil 437, Chiapas se encuentra en el cuarto lugar porque el adeudo es menor que Tabasco, con 2 mil 969 mdp, mientras que en Guanajuato 101 mil 579 usuarios deben 2 mil 55 millones de Pesos.

Chiapas y Tabasco se disputan también el primer lugar en familias declaradas en resistencia civil y en demandas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) contra la CFE, principalmente por altas tarifas, cobros injustificados, pésimo servicio, entre otros.

El Gran Saqueo a Chiapas.

Por su parte, Alejandro Godínez Pérez, secretario del Frente de Defensa de los Consumidores de Chiapas, dijo que “la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha saqueado a Chiapas durante muchos años sin ninguna retribución y que, al contrario, agrede a los usuarios con altas tarifas de energía”.

Explicó que en Nuevo León, donde no se produce energía eléctrica, un usuario con casa climatizada y con toda la modernidad en su vivienda, paga 700 Pesos bimestrales por consumo, aproximadamente.

En tanto que en Chiapas, donde se produce alrededor del 50 por ciento de la energía hidroeléctrica que consume el país y desde donde se vende electricidad a Guatemala, “un pobre campesino, sin refrigerador y sin clima, tenga tarifas de hasta 7 mil pesos, y eso no es posible”.

Esa misma situación ocurre a los agricultores de Chiapas, “quienes han tenido que sobrevivir, pero solos”.

Para ello, puso el ejemplo que “al cacao lo saquearon y después casi lo desaparecieron; luego siguió el café y lo dejaron olvidado; además de que aprovecharon el agua para inundar 300 mil hectáreas de cultivos y construir presas hidroeléctricas, pero tenemos una de las tarifas más altas del país”, insistió.

También recordó que hace algunos años, en Chiapas se producía lo que comían sus habitantes y todavía sobraba para comercializar a los mercados internacionales y exportar.

“Pero ahora ni siquiera producimos lo que comemos y por eso estamos proponiendo que los alrededor de 300 kilómetros del litoral del Pacífico chiapaneco, sean utilizadas esas tierras para cultivar alimentos y aprovechar los 270 arroyos que llegan sin ningún beneficio al mar”, indicó.

Al hacer un balance sobre lo que se lograría con ello, afirmó que se produciría todo el alimento que requiere el Estado y habría la capacidad para satisfacer la demanda nacional y de mercados extranjeros, además de que se atendería lo que requerirá el Parque Agroindustrial de Puerto Chiapas, y otros problemas como la inseguridad, el desempleo, la falta de circulante y el impulso al campo.

Se calcula que México compra alrededor de 40 mil millones de Dólares en alimento que no produce. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello