Reparan Computadoras a Cambio de un Juguete

Tapachula, Chiapas; 22 de Abril.- Con la finalidad de apoyar a los niños desvalidos, alumnos de la Universidad de Ciencias y Artes Chiapas (UNICAH) efectuarán la reparación de computadoras y dispositivos electrónicos a cambio de un juguete nuevo.

El docente Homero Herrera Rojas, del Campus Huixtla, precisó que la actividad del juguetón 2018 se desarrollará durante los días 24 y 25 de Abril en el parque central de “La Ciudad de la Piedra”, no deben ser juguetes bélicos y no deben usar pilas.

“Vamos a dar servicios informáticos, y por cada juguete nuevo, a cada computadora, tableta o celular le vamos a proporcionar un servicio de mantenimiento, de 9 de la mañana a cuatro de la tarde”, explicó.

Los juguetes recolectados serán entregados a niños del Hospital General y de diversas comunidades rurales, organizado por los alumnos de la Licenciatura en Sistemas de Administración Informativa.

Si alguien no tiene para reparar algún dispositivo electrónico sí puede llevar a donar algún juguete, con el objetivo de hacer feliz a un niño.

Por su parte, la alumna Yulma Sugey Camacho Pérez precisó que la finalidad es regalar sonrisas a los niños de comunidades marginadas, señaló.

Dijo que también pueden ser juguetes de materiales reciclados, el objetivo es beneficiar a los menores que carecen de un juguete. EL ORBE/Rodolfo Hernández González