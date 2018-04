Apoyan con Medicamentos Para Quimioterapias a Niños con Cáncer

Tapachula, Chiapas; 24 de Abril.- Ante la problemática que representa la enfermedad del cáncer en niños que son pacientes del Hospital General de esta ciudad, se les brindan diversos apoyos para su tratamiento, porque son en su mayoría de escasos recursos económicos, afirmó Teresita de Jesús Martínez Vilches, representante de la Asociación Civil Mujeres Proactivas del Soconusco.

Dijo que la mayoría de las ocasiones no tienen material para su quimioterapia, por lo que coordinadamente con directivos del nosocomio también les ayudan a conseguir medicamentos.

En el marco de las festividades del mes de Abril, este día en coordinación con la empresa Cinépolis y Dominos Pizza los llevaron a disfrutar de una película, de un refrigerio y juguetes.

Ante la gravedad de su padecimiento un momento de esparcimiento viene a ayudarles en su tratamiento y terapias, e indicó que la palabra cáncer es fuerte y los niños cuando llegan a un hospital saben que es para un tratamiento y salen desgastados, sin ganas de jugar, para ellos este momento es muy importante y muy feliz porque verlos sonreír no tiene precio, porque son momentos que por causa de su enfermedad no han podido vivir.

Desafortunadamente son muchos los niños que carecen de un apoyo porque para ellos es difícil poder acudir a un cine, disfrutar de un refrigerio o un juguete es inalcanzable, concluyó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González