Autoridades Sanitarias Apáticas a la Introducción de Carne Contaminada

Tapachula, Chiapas; 26 de Abril.- A pesar de la denuncia y las pruebas que en su momento se presentaron de la introducción de carne contaminada procedente de ranchos cuarentenados del municipio de Mapastepec, las autoridades sanitarias se muestran apáticas, por lo que el riesgo de contraer enfermedades en la población tapachulteca está latente.

El Administrador Único de la “Sociedad Cooperativa Tablajeros La Unión”, Comadataria del Rastro Municipal de Tapachula, Jorge Ortiz Arévalo, dio a conocer que no habido disposición de las autoridades para intervenir con la introducción de carne de dudosa procedencia, y aunque han solicitado reuniones para atender la denuncia, pero no hay un avance en el tema.

Existen pruebas y datos muy particulares de las personas que se encargan de introducir carne contaminada provenientes de ranchos que las autoridades han encuarentenado al haber presencia de enfermedades como la Brucelosis, afirmó, pero no han investigado ni constatado a través de pruebas de laboratorio la calidad de la misma. Agencia Intermedios