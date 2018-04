Trump Amenaza con Cerrar la Frontera si no hay Seguridad

* En Reacción a la Caravana Migrante que Arribó a la Frontera.

Michigan.- El presidente Donald Trump proclamó este sábado el inicio de la construcción del muro en la frontera con México, pero advirtió que cerrará la frontera si no se logra la seguridad.

Si no tenemos seguridad fronteriza, vamos a cerrar la frontera”, dijo en un mitin político en un parque de Michigan, donde se lanzó contra las familias de inmigrantes centroamericanos que integran la Caravana del Viacrucis del Migrante.

Trump sostuvo que las “patéticas” leyes de Estados Unidos permiten que los migrantes lleguen a la frontera, pidan asilo, sean entrenados por sus abogados para saber qué decir para poder ser liberados y después no regresar a sus citas migratorios.

Debemos tener fronteras fuertes”, exclamó Trump. En respuesta, los asistentes respondieron a coro: “Construye el muro, construye el muro”.

“¿Están viendo ese desbarajuste con la caravana? Nuestras leyes son tan débiles, tan patéticas, por culpa de los demócratas, Nancy Pelosi y Charles Schumer”, señaló Trump sobre la Caravana de Viacrucis del Migrante. “Vamos a construir el muro, ya empezamos”, remató.

El vicepresidente Mike Pence viajará el lunes a la frontera Estados Unidos-México para recibir un informe sobre la construcción de una sección de muro en la zona de Calexico.

La Casa Blanca informó hoy en un breve comunicado del viaje de Pence, su segunda visita a la frontera después de que en febrero se desplazara a Texas para examinar junto a miembros de su Gobierno la zona del Valle del Río Grande, uno de los puntos más usados por los inmigrantes para cruzar.

Pence se dirigirá a los miembros de la Patrulla Fronteriza el lunes en la base de la Armada de Estados Unidos llamada El Centro, en la ciudad Imperial (California) y que sirve de sede a la Patrulla Fronteriza con la responsabilidad de vigilar 56 kilómetros de los 3.180 que separan a Estados Unidos de México.

Desde el mes pasado, Trump proclamó el inicio de la construcción de su muro en la frontera con México, pero se trata en realidad de la compostura de una vieja barda metálica en Calexico. El Congreso prohibió usar dinero del presupuesto para su muro de concreto. Agencias