Entrevista Exclusiva Para EL ORBE de José Antonio Meade

La Gran Prioridad de mi Gobierno Será Chiapas: José Antonio Meade

Anuncia el gasoducto, el impulso a la ZEE, la modernización de la carretera Costera y apoyo al campo.

Se compromete a combatir la corrupción, al crimen organizado y a los maras.

Tapachula, Chiapas; 29 de Abril.- El candidato a la Presidencia de la República por la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade Kuribreña, sostuvo que, de ganar las elecciones, la gran prioridad de su gobierno será Chiapas.En entrevista exclusiva para el rotativo EL ORBE, afirmó que el proyecto es llevar a Chiapas hacia el futuro, y para ello dijo que contempla una estrategia basada en las acciones exitosas emprendidas en otras entidades, para conjugarlas y adaptarlas a las condiciones de la frontera sur.De manera simultánea aseguró que su gobierno y la iniciativa privada pondrán en marcha gigantescas inversiones que transformen a Tapachula y al resto de la Costa del Estado.Puso de ejemplo al gasoducto que partiría de Coatzacoalcos, Veracruz, hacia Salina Cruz, Oaxaca, y de ese punto a Tapachula, convirtiendo a la región en unos de los principales polos de desarrollo del país, “y ese es uno de mis compromisos”.En esa estrategia, agregó, también se incluye la modernización del ferrocarril y la carretera Costera; la solución a los problemas del agua potable, un mejor uso al puerto, el que la Zona Económica Especial sea un verdadero detonante económico; además de todas las herramientas que la entidad requiere para transformarse.“Es un compromiso hacer que la Zona Económica Especial (ZEE) de Puerto Chiapas se desarrolle en el próximo sexenio y la mejor forma de hacerlo es darle la energía que necesita, como la introducción del gas”, abundó.Ese proyecto, que algunos han calculado podría ser de unos 6 mil millones de Pesos para el ramal del Soconusco, consideró, impulsaría la economía y el desarrollo no sólo de Puerto Chiapas, sino de toda la ZEE, Tapachula, el Estado y la región sur-sureste del país, “y que yo me comprometo a que ese sea el legado de mi gobierno”.En la entrevista realizada a su llegada a Tapachula, como parte de una gira de trabajo que realizó en la región, Meade reconoció la porosidad de la frontera sur.“Hay que trabajar en dos niveles y reconocer que la frontera sur es comunidad, comercio, turismo, familias, gente que quiere hacer una vida, pero también que hay personas que pretenden vulnerar nuestra seguridad y nuestras leyes”, indicó.En ese sentido, detalló que se debe de actuar con inteligencia, creatividad, flexibilidad y firmeza, para distinguir entre cuál es el fenómeno migratorio que implica familias, comercio, empleo y prosperidad, y el relacionado a la inseguridad, “en la que seremos contundentes y firmes para que la frontera esté tranquila”.Aprovechó para dejar en claro que habrá cero tolerancia para la delincuencia organizada, “que no solo se trata del narcotráfico, sino también de la trata de personas, los huachicoleros, robo, secuestro, extorsión, homicidio. Con los delincuentes no tendremos diálogo, más que la aplicación de la ley”.Se refirió, además, del pacto en materia de seguridad emprendido entre los Estados Unidos y México, con Guatemala, El Salvador y Honduras, para el combate coordinado en contra de las pandillas juveniles, en especial a la Mara Salvatrucha 13 y la Barrio 18.Esa operación multinacional continuaría durante su administración bajo dos ejes, aseguró. El primero, en una mesa de diálogo con todos los países involucrados en el pacto para tratar exclusivamente el tema de la seguridad, y una más en la que se traten con esos mismos países, lo relacionado a la prosperidad.Se trata, dijo, de que exista un diálogo para la implementación de soluciones conjuntas en problemas comunes y, a su vez, el impulso a mecanismos que permita que haya más oportunidades en el sur-sureste de México y en las regiones de esos países.Insistió que en el caso de Chiapas, los planes incluyen darles espacios de desarrollo e importantes inversiones “para consolidar al Estado también en el destino turístico más maravilloso, sorprendente y único que tiene México, pero que sigue siendo un secreto bien guardado”.Dentro de las inversiones programadas enumeró además las relacionadas con servicios públicos, como el transporte, drenajes, redes de agua potable, calles y alumbrado, “y hacer de Chiapas un Estado que sea potencia, porque tiene lo más importante que es su gente, la que todos los días se levanta para echarle ganas”.El candidato abordó otros temas prioritarios del Estado, entre los que destacan aquellos que han sido las demandas más frecuentes de la población en las últimas décadas, como las tarifas eléctricas justas.Sobre ello, planteó desarrollar una matriz energética limpia y más barata; que se pueda renovar, que sea más moderna y eficiente, que se traduzca en bienestar, oportunidades, empleos y en inversión.En su agenda de trabajo, de verse favorecido con el voto de los mexicanos, las tarifas eléctricas justas son una parte fundamental, aseguró.Luego se refirió a Chiapas como el gran granero de México. Hizo un reconocimiento a los campesinos de Chiapas porque han tenido que enfrentar circunstancias muy complicadas, como el caso de la roya, que afectó a los cafeticultores en los últimos años.“Todo eso pone en relieve que en Chiapas hay compromiso con su campo, el cual tiene que ser apoyado por un gobierno que ofrezca ventanillas únicas, apoyos y créditos; que les dé un presupuesto multianual para que los productores no estén preocupados si estarán los apoyos y si llegarán a tiempo”, comentó.Así también, que la agricultura y la ganadería es la ciencia de las oportunidades, porque si los apoyos llegan a tiempo, hay buenos resultados.Seguridad y Corrupción.La propuesta de José Antonio Meade en materia de seguridad descansa en tres pilares fundamentales, porque asegura, se tiene que atender de manera integral.El primer pilar es la prevención, donde estén inmersos las comunidades, los valores, la familia, espacios públicos, parques, el diseño urbano, empleo, viviendas, ciudades caminables y con mejores servicios en general, y todo lo que ayude a reconstruir el tejido social.El segundo tiene que ver con la presencia, e implica trabajo de inteligencia, fortalecer los cuerpos policíacos, apoyar al Ejército para que también tenga certidumbre, evitar que lleguen las armas a los delincuentes, entre otros.Asimismo, la consecuencia, “porque si tenemos presencia y prevención, pero no hay consecuencia cuando se viola la ley, la estrategia de seguridad nos queda trunca”.Reveló que en México tres de cada diez delitos no enfrentan una consecuencia, porque no se resuelven con una sentencia, “y por eso hemos planteado un código penal único para que Chiapas y el resto de los Estados en el país, un crimen tenga el mismo castigo y se pueda investigar igual”.Mientras que en la lucha contra la corrupción que pretende impulsar, implica transformación y hacer público el patrimonio y comprobar que, lo que uno hizo público, es cierto.Así también, hacer más fácil el recuperar lo robado, un Ministerio Público autónomo, y la posibilidad de cortar, totalmente, el cordón umbilical entre el Ejecutivo y el Judicial, para que se pueda llamar a cuenta al que sea y en el momento que las autoridades lo decidan.Afirmó que es su compromiso la lucha contra la corrupción y la inseguridad, además de buscar afanosamente mejores oportunidades, para enfrentar el reto de la pobreza y se le supere.“Son compromisos absolutos y lo vamos a poder lograr con empleos, con productividad, cercanía, sabiendo sobre todo que nuestro principal aliado son las familias chiapanecas que todos los días dan la lucha para salir adelante”.Se pronunció por fortalecer los vínculos con los centroamericanos, incluyendo las importaciones, las exportaciones, el intercambio comercial, entre otros.Asimismo, a que en el Soconusco se desarrolle la industria de la transformación, con lo que habría un beneficio directo a Chiapas, e indirecto para los países centroamericanos.Meade consideró que en las elecciones de éste año, la población requiere de cambios para mejorar y por ello pidió a los candidatos que sean cuidadosos y respetuosos, “donde lo más importante es la confianza, porque con eso hay inversión y empleo, pero cuando se pierde la confianza, se pierde todo”.Además, hizo un llamado a los mexicanos a que, una vez que estén frente a las urnas y las boletas, reflexionen su voto y piensen en quién van a confiar el país, a sus familias y el futuro de sus hijos.“Estoy seguro de que en Chiapas y en todo México, vamos a escoger a la alternativa más preparada, la que no solamente genere más confianza hacia delante, sino la que ha trabajado para que el país la tenga, y ese, he sido yo”, afirmó.Al final, pidió a los electores no poner en riesgo la seguridad de las familias o de las inversiones, ni tampoco la confianza de que México tendrá un futuro, del que dijo, pretende construir con el resto de los mexicanos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello