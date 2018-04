Tibio Arranque de Campaña de Josean en Tapachula

* Insta a una Transición en Chiapas.

Tapachula, Chiapas; 29 de Abril de 2018.- José Antonio Aguilar Bodegas, candidato a la Gubernatura de Chiapas por los partidos PAN, PRD y MC, arrancó este día campaña rumbo a los comicios del 1 de Julio, en un evento en el que aseguró que su Estado no necesita solo una alternancia entre partidos, sino que necesita una transición.

“Chiapas vive en una crisis profunda, las malas administraciones han generado un ambiente de desigualdad y pobreza que debe terminar, no es suficiente la alternancia de colores o partidos, es necesaria una verdadera transición para recuperar el rumbo; la ciudadanía tiene que recuperar la confianza en las instituciones y debe prevalecer el estado de derecho y el bienestar social”, señaló Aguilar Bodegas.

En un evento al que asistieron más de 2 mil personas provenientes de las regiones Costa, Sierra y Soconusco, Aguilar Bodegas agradeció el apoyo y el impulso recibido por los chiapanecos para conseguir la candidatura; luego de un proceso de selección en el que se encontraron diversos obstáculos.

“Ustedes nunca se rindieron, por lo que estoy comprometido también a nunca rendirme y a seguir en este camino hasta lograr el cambio que Chiapas necesita. Estoy comprometido con la recuperación de nuestra sociedad, de nuestro campo, de nuestras instituciones y de nuestras empresas”, afirmó el candidato.

Entre las propuestas que Aguilar Bodegas realizó en su discurso, destaca el proyecto de hacer un pacto con la ciudadanía para que en conjunto se desarrollen políticas públicas que atiendan los puntos críticos en el Estado, por ejemplo, en materia de educación, salud y justicia.

Ofreció la instrumentación inmediata de un programa emergente de crecimiento económico que beneficie, entre otros sectores, a los productores de café y de caña de azúcar.

Habló igualmente sobre una nueva relación del Gobierno chiapaneco con la Federación, en la que, además de pedirle cuentas, se procure un trato particular a la implementación de temas como la Reforma Educativa en el Estado o los programas de apoyo para el campo.

Prometió un Chiapas incluyente y con futuro, con igualdad de oportunidades para mujeres, jóvenes y discapacitados. Asimismo, puso énfasis en la importancia de apoyar a las comunidades indígenas y en la necesidad de resarcir el daño a las personas que han sido expulsadas de sus regiones. Comunicado de Prensa