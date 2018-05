Solicitan Vigilancia Policiaca en Colonias del Sur-Sureste

*Ante Incremento de Ola Delictiva.

Tapachula, Chiapas; 1 de Mayo.- Habitantes de colonias del surponiente de la ciudad solicitan más vigilancia policiaca ante el incremento de la ola delictiva.

Victoriano Vargas Fonseca, coordinador general de la colonia Solidaridad 2000, señaló que no sólo en su comunidad existe vandalismo, también en las áreas cercanas como Pobres Unidos, Las Victoria y Aviación.Han acudido a las autoridades y han entregado oficios donde solicitan mayor vigilancia, indicó, sobre todo de patrullaje pie a tierra y con patrullas.Reconoció que sí llegan las patrullas, pero no lo hacen de manera constante y dijo que hay preocupación porque se ha dado la presencia de centroamericanos y ello está generando peligrosidad, hay unos que vienen a trabajar, pero otros vienen a delinquir y son los que causan zozobra entre la población.En muchas de las colonias también hace falta alumbrado público y han metido oficios a la Secretaría de Infraestructura con el ingeniero Andrade, pero hasta el momento no han tenido respuestas y el argumento es que no hay presupuesto, dijo.Solamente en Solidaridad 2000 existen más de 45 lámparas que no sirven y otras están directas y alumbran las 24 horas del día y ya hizo el reporte correspondiente, pero tampoco hay la atención, lo cual genera un foco rojo por la oscuridad que hay en las calles, porque es donde se ocultan los ladronesGracias a una Asociación Civil que representa el ingeniero Eddy Díaz fueron beneficiados con accesorios como son lámparas, silbatos y toletes para participar como vecinos vigilantes, lo cual es insuficiente, señaló. EL ORBE / Rodolfo Hernández González