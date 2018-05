PROFECO Sanciona Comercios en Operativo del “Día del Niño”

*Las Multas Oscilan Entre 2 Mil y 8 Mil Pesos.

Tapachula Chis; 2 de mayo.- Tras el operativo especial por el Día del Niño, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Tapachula emitió sanciones económicas e inmovilizó productos en establecimientos por violentar la economía de las familias, a través de prácticas abusivas.

El Subdelegado de la Profeco, Emilio Pinzón González, dio a conocer que se realizaron 12 visitas de verificación, de las cuales se emitieron sanciones en 3 comercios, principalmente por no colocar precios a la vista y por incumplir con la norma oficial, respecto al tipo de producto que ofertan con base a la edad.

Dijo que se verificaron establecimientos con mayor demanda en la celebración, como son jugueterías, dulcerías, tiendas de ropa y calzado, cuyos comercios a través de prácticas abusivas buscaban afectar la economía de las familias de Tapachula.

Señaló que las sanciones que se emitieron fueron porque los establecimientos no colocaron precios a la vista, además incumplir con la norma oficial mexicana respecto a los juguetes, los cuales deben tener características de acuerdo a la edad de los niños, ya que la dependencia no sólo verifica el comportamiento comercial sino el cumplimiento de las normas.

El funcionario federal detalló que las sanciones económicas oscilan entre los 2 mil pesos hasta los 8 mil pesos, de acuerdo a la anomalía en que incurrieron, además de la inmovilización de algunos productos y la suspensión de establecimientos.

Finalmente pidió a la población hacer uso de la cultura de la denuncia, para que en caso de que sus derechos sean violentados, puedan presentar su queja formal en la oficinas de la dependencia ubicada en la 8ª Sur entre 2ª y 4ª Poniente, o bien al teléfono 62 67501. Agencia Intermedios