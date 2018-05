Como Héroes Reciben a los Niños Ganadores de Robótica

*En la Escuela Primaria México.

Tapachula, Chiapas; 3 de Mayo.- Padres de familia, amigos, vecinos y compañeros de escuela acudieron anoche a recibir orgullosos a los niños del Club de Robótica Vex de la escuela primaria “México” quienes obtuvieron el sexto lugar en el Vex Robotics World Champion 2018, celebrado en Lousville, Kentucky, Estados Unidos los días 30 de Abril y 1 de Mayo de este año.



Teniendo como fondo la música de mariachi, los niños Luis Hiram Alfaro Girón, Elena González Mota, Silvana León Tadeo, Camila Gutiérrez Sánchez, y el coach Daniel Alfaro Solís, que obtuvieron el sexto lugar mundial de robótica, se mostraron orgullosos y satisfechos del triunfo y quedar entre los mejores 10 de 320 equipos llegados de Europa y Asia, donde China fue el campeón.Para Luz Elena González Mota es una gran oportunidad haber participado en este mundial después de dos intentos anteriores que se quedaron con las maletas por no haber contado con los recursos económicos y porque está en sexto de Primaria y es su último año en la escuela.Para Alfaro Solís el concurso es importante, porque todos los niños participantes, aunque no hablan el mismo idioma, se demostraron hermandad.Después de esta experiencia sus próximas participaciones ya no serán por ir a los prenacionales, sino que el objetivo será ir a los mundiales, porque este evento les ha dado experiencia de cómo participar en esos concursos. EL ORBE/Rodolfo Hernández González