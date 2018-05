Abogados Solicitan la Carrera de Derecho en la UNACH Tapachula

* Ante la Gran Demanda.

Tapachula, Chiapas; 4 de Mayo.- Ante la gran demanda de jóvenes del nivel Medio Superior para estudiar la Licenciatura en Derecho, aunado a la falta de una institución pública que la oferte, la Barra de Abogados de Chiapas está en negociaciones con la Universidad Autónoma de Chiapas para instalar una extensión de la Facultad de Derecho en Tapachula.

El Presidente de la Barra de Abogados de Chiapas, Edgar Gerardo Torreblanca Martínez, dio a conocer que las negociaciones del proyecto van avanzadas, sobre todo porque existe la disponibilidad del Rector para traer a la ciudad una extensión de dicha Facultad que tiene como sede el municipio de San Cristóbal de Las Casas.Por justicia social y por el reclamo de los estudiantes que ven frustradas sus oportunidades de estudiar la Licenciatura de manera gratuita y con calidad educativa, en la ciudad sólo se oferta en instituciones privadas donde las colegiaturas son altas y muchas veces difíciles de cubrir para los jóvenes, dijo.Señaló que no se puede comparar la calidad educativa de la licenciatura entre una universidad pública y una privada, ya que en las escuelas públicas la carrera tiene una duración de 5 años y en las particulares son de 2 años y 8 meses.La Licenciatura en Derecho es muy amplia, ya que en las escuelas públicas en el primer año se ve, Derecho Civil I: Familia y Personas; en el segundo año, Derecho Civil 2: Bienes y Sucesiones; Derecho Civil 3: Contratos y el cuarto año se estudia las Teorías de las Obligaciones, aclaró.Puntualizó que todo el plan de estudio de la carrera en Derecho no se cumple en las escuelas privadas, por ello hoy en día los egresados no están preparados y las actuaciones de los profesionales son deficientes ante los tribunales.“Nosotros no tenemos nada en contra de las escuelas particulares, ni contra los jóvenes que pueden pagar una colegiatura, pero como barra de especialistas pedimos a las instituciones que cumplan con los tiempos y los plazos para que el estudiante salga bien preparado” sostuvo.Existe la disponibilidad de profesionales y miembros del grupo de especialistas en ser parte de la plantilla de docentes, quienes han propuesto impartir cátedra sin costo alguno, por lo que se espera que el proyecto pueda ser concretado y pronto se pueda inaugurar la extensión de Derecho en Tapachula. Agencia Intermedios