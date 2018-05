Enfermedades Tropicales Permean en Más Entidades de México por Cambio Climático: INSP

Tapachula, Chiapas; 4 de Mayo.- El tema del cambio climático se ha vuelto recurrente en casi todas las universidades del país, pues sus efectos son más perceptibles cada vez más, contrario a eso, se ha hecho muy poco para mitigar los efectos, por ello es importante que toda la comunidad científica continúe con la labor de concientización hacia los jóvenes y adolescentes.

El Investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Horacio Riojas Rodríguez, mencionó la importancia de que los jóvenes estudiantes, principalmente del área científica, sepan las causas del cambio climático, para que en un futuro puedan contribuir en mitigar la emisión de gases y contaminantes y transmitirlo a la sociedad en general.México, por su biodiversidad, se considera como uno de los países con mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, debido a que se encuentra entre dos océanos diferentes, desiertos y selvas, y en cada región se presentan efectos diferentes como sequía, huracanes e inundaciones, afirmó.De esta manera también México ha desarrollado un mayor riesgo a la salud de la población, por la aparición de enfermedades transmisibles que no eran endémicos de estas regiones, por lo que ha generado una preocupación constante en la comunidad científica.De seguir con el calentamiento global y el efecto invernadero, las temperaturas habituales se pueden incrementar y con ello, la posible aparición de otras enfermedades que pondrán en riesgo a la población, ya que puede no tener un control inmediato en caso de una epidemia.En la comunidad científica ya no hay dudas en que el cambio climático es la causa de estragos en distintos puntos del mundo, explicó, aunque la clase política no lo quiera ver así, por ello recalcó que se debe actuar de inmediato, para que los gobiernos actúen en relación a la mitigación de riesgos y a la adaptación de este fenómeno.Puntualizó en que la sociedad en general puede contribuir para que los efectos del cambio climáticos puedan ser menores, y esto es a través de los hábitos que tengan desde sus domicilios o centros de trabajo en relación al ahorro al consumo de energía. Agencia Intermedios