Muere el Primer Paciente por Dengue en Chiapas

Tapachula, Chiapas; 7 de Mayo.- Las acciones emprendidas por las tres instancias de Gobierno para combatir a las enfermedades transmitías por zancudos en el país, ha permitido reducir -en lo que va del 2018- casi el 54 por ciento el número de casos confirmados, con relación a lo ocurrido en el mismo periodo pero del año pasado

Sin embargo, el último reporte de la Secretaría de Salud federal confirma a la primera persona fallecida por esa enfermedad en México, y fue en Chiapas.

Según la dependencia, el 94 por ciento de los casos confirmados corresponden a los Estados de Chiapas, Jalisco, Veracruz, Guerrero y Michoacán.

Las pruebas de laboratorio arrojan que en territorio nacional hay 464 casos confirmados de Dengue. De ellos 121 son del tipo no grave; 304 con signos de alarma; y el resto, o sea 39, graves.

En el último balance se señala que en Chiapas se han confirmado, hasta ahora, 358 personas afectadas por alguno de los serotipos de esa enfermedad, es decir, el 77 por ciento del total nacional, ubicando al Estado en el primer lugar en México.

De todos ellos, 40 pacientes dieron positivo a Dengue no grave (DNG); 284 con signos de alarma (DCSA), y 34 graves (DG).

En la lista con el mayor número de afectados le sigue Jalisco, con 29 (todos los tipos de Dengue); Veracruz, con 24; Guerrero, 15; Michoacán 10; la Ciudad de México, 7; Tamaulipas, 5; Colima y Quintana Roo, con 3 cada uno; entre otros.

La dependencia no precisó el municipio de Chiapas en donde falleció el paciente contagiado. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello