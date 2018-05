Navieras Cancelan Más Arribos de Cruceros a Terminal de Chiapas

*Argumentan Falta de Mantenimiento del Puerto.

Tapachula, Chiapas; 8 de Mayo.- Las once principales navieras en los Estados Unidos han ido cancelando paulatinamente sus arribos a Puerto Chiapas y los están canalizando a Huatulco, en Oaxaca, y a Guatemala, reveló en entrevista para el rotativo EL ORBE, Rodolfo Juan Flores, vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) local.



Al participar este martes en la convención de agencias de viajes que se celebra en Huatulco, en donde participan más de cien empresas turísticas, dijo que las navieras están argumentando que no existen las condiciones básicas de infraestructura y seguridad que exigen las normas internacionales.Señaló que aún cuando son Estados vecinos, Oaxaca incrementó este 2018 el arribo de cruceros a 48, mientras que Puerto Chiapas se desplomó a 16, y todo parece indicar que para el 2019 será peor, porque las contrataciones se hacen con dos años de anticipación.En el primer día de reuniones, indicó que las empresas han señalado que algunos factores en Puerto Chiapas han contribuido para eso.En el primero de los casos, recordaron que el lujoso buque Princess, donde viajan regularmente millonarios, no pudo ingresar a los canales de navegación porque presentaba azolvamiento a finales del año pasado.Se cree que esa falta de mantenimiento se debió a la irresponsabilidad de quienes estaban en ese momento en la Administración Portuaria Integral (API) de Puerto Chiapas.Para ello, la naviera ya había comercializado el que más de mil turistas contrataran servicios de recorridos por Tapachula y los municipios aledaños, pero debieron ser cancelados.Mientras, comerciantes establecidos en la Terminal de Cruceros, tanto del sector artesanal, ámbar, textil, chocolatero, restaurantero, entre otros, también reportaron pérdida total.También unos 25 traductores y guías de turismo, además de decenas de unidades del transporte público que habían sido requeridas para el arribo del Princess, se quedaron esperando.Asimismo, comerciantes y prestadores de servicios en la Ruta del Café, el Festival del Chocolate en Tuxtla Chico, la Zona Arqueológica de Izapa, el Centro de Tapachula, las fincas bananeras, y otros puntos de la región.“La postura de las navieras es que no quieren exponer a que sus buques queden varados en Puerto Chiapas, luego de la baja profundidad y la variedad de la marea durante el día”, dijo Rodolfo Juan al comentar que apenas hace unos días se reunieron con los nuevos directivos de la API.En ese evento les dijeron que ya había llegado una draga para realizar los trabajos necesarios en los canales de navegación, aunque precisó que estos deben ser permanentes y no esporádicos.También se expuso que días después de lo ocurrido con el Princess, arribó el buque Eurodam, de Holland América Line, con alrededor de 2 mil 500 pasajeros, entre tripulación y turistas.Mil cien de ellos, según Rodolfo Juan, realizaron contratos de recorrido para al menos siete puntos en la región, y se estimaba harían compras en alrededor de 2.2 millones de Pesos.Para ello, cientos de personas fueron movilizadas para la recepción del buque, desde artesanos, transportistas, guías, prestadores de servicios, comerciantes y demás.Sin embargo, comentó el empresario, un día antes fue voceado en Puerto Madero y comunidades aledañas, la convocatoria que hacían maestros y padres de familia para bloquear la carretera que conduce a Tapachula, a la altura del paraje Cuatro Milpas.La justificación estaba relacionada con la verificación de los daños que dejó como saldo el terremoto del pasado 7 de Septiembre en las escuelas de ese sector.Ante esa situación, la naviera optó por no poner en riesgo a sus pasajeros y parte de la tripulación que habían bajado, porque no había las condiciones de seguridad necesaria.Lamentó que, a pesar de que se estaba convocando públicamente a un acto de bloquear las vías de comunicación, las autoridades no hicieron nada para evitarlo.El crucero Eurodam arribaba por primera vez a Puerto Chiapas, para evaluar la posibilidad de tener a Tapachula como punto de destino, pero la empresa perdió cifras millonarias y, por ende, los resultados del examen fueron reprobatorios.Los daños económicos producidos por ese bloqueo, según el Vicepresidente de la Canaco, es un tema que también está siendo seguido de cerca por los industriales que habían firmado cartas de intención para invertir en el Parque Agroindustrial o en la Zona Económica Especial (ZEE), ambas en Puerto Chiapas.Mencionó que otro de los factores es que la promoción gubernamental de la Terminal de Cruceros de Puerto Chiapas fue suspendida desde hace tres años y, se cree, que los recursos para ello fueron canalizados a la región de Palenque, San Cristóbal de Las Casas y Comitán.Por ello, ahora los empresarios de las empresas turísticas decidieron emprender esa promoción para tratar de rescatar a la Terminal de Cruceros, antes de que cierre por completo. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello