Altas Temperaturas Detona el Contagio de Piojos: JS7

Tapachula, Chiapas; 9 de mayo.- Debido a las condiciones climáticas que se han registrado en los recientes meses en Tapachula, los casos de pediculosis o la infesta de piojos se ha incrementado de manera considerable, por lo que autoridades de salud exhortaron a los padres a mantener una higiene adecuada, sobre todo en los menores en edad escolar.

El Responsable del Área de Promoción a la Salud en la Jurisdicción Sanitaria 7 (JS7), Silvio González López, afirmó que las condiciones de calor y humedad, se vuelven factores para incrementar los contagios, y es que la infesta de piojos o liendres no respeta sexo ni situación económica, y la única forma de contagio es a través del contacto directo.

Dijo que este tipo de parásitos en el caso de las hembras depositan un promedio de 10 huevecillos o liendres en la cabeza, y la única manera de eliminarlos es con un tratamiento adecuado y no remedios caseros, los cuales solo empeoran la situación.

El galeno señaló que en caso de encontrar piojos o liendres en los niños, los padres deben de avisar oportunamente a la escuela sobre la presencia de los parásitos para ayudar a detener el contagio o propagación, así como seguir al pie de la letra las indicaciones del personal docente y directivo así como del personal de la salud, ya que el contagio se da a través del contacto directo con ropa infestada y no porque los animales vuelen, como erróneamente se piensa.

Pidió a los docentes estar atentos a cualquier situación anormal que se presente en los niños, ya que cuando una persona tiene piojos o liendres se rasca con insistencia la cabeza y con la debida discreción se deben tomar las medidas oportunas para evitar más contagios al interior de los centros escolares.

Cabe hacer mención que según especialistas, la única forma de contagiar los piojos es el contacto directo y las liendres no se contagian, ya que si una liendre se despega del pelo no puede volver a pegarse en otro pelo, porque no tiene el pegamento que la mantiene unida, este pegamento se lo proporciona la hembra al realizar la puesta. Agencia Intermedios