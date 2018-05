Hoy Viaja Cafetaleros a Oaxaca por Otro Titulo que No Valida la FEMEXFUT

Tapachula.- Cafetaleros de Tapachula viajará el viernes al mediodía para jugar el partido de vuelta ante Alebrijes de Oaxaca, partido en el que lleva ventaja de 5-1, y estará de regreso a Tapachula el próximo domingo para celebrar con su afición el título ese mismo día.

Asimismo, se realizará la protesta contra los directivos de la Federación Mexicana de Futbol -FEMEXFUT- que lidera Enrique Bonilla y que a fuerza de valor mexicano pretende no darle el ascenso al equipo que se gane el derecho en la cancha.Realizando un breve recuento, Cafetaleros logró entrar a la liguilla del Clausura en el octavo puesto, ganando en los Cuartos de Final a Mineros de Zacatecas líder del torneo, con marcador global de 5-5, ya en la semifinal venció al segundo del torneo, Dorados de Sinaloa, con una gran resultado de 5-2.Posteriormente, en la gran final del clausura 2018 se enfrentó a Leones Negros de Guadalajara, obteniendo el título con un marcador global de 3-2.Con el campeonato logrado, el equipo se ganó el derecho de disputar el partido por el ascenso a la Primera División, enfrentando a Alebrijes de Oaxaca, campeón del Apertura 2018.El sábado 5 de Mayo en el partido de Ida, Cafetaleros enfrentó al Alebrijes y logró un contundente triunfo de 5-1, ahora será mañana sábado a las 7 de la noche cuando el cuadro de Tapachula dispute el partido de vuelta en el Estadio Instituto Tecnológico de Oaxaca, donde se llevará a cabo la entrega de la Copa Campeón de Campeones y automáticamente, el derecho de ascender a la Primera División.Cabe aclarar que la FEMEXFUT perdería la credibilidad al no ascender al ganador de este encuentro futbolístico, porque en las dos temporadas tanto el Cafetaleros como el Alebrijes han tenido la intención de ascender a la Primera División.¿En qué plan quedará la afición de Cafetaleros, después de haber apoyado al cafetal y ver truncado sus sueños por no lograr su cometido?, es tanta la decepción que la afición planeó no ir a Oaxaca, no tanto por el marcador abultado, sino porque sabe que la FEMEXFUT está vetando a nuestro equipo.El domingo al mediodía regresarán los campeones para hacer una celebración de no sabemos qué, cuando contamos con un campo adaptado según lo estipulado en la Primera Carta de Intención para Ascenso a la Primera División, ahora sale la Federación de Futbol con una segunda carta, con la finalidad de que ambos equipos no puedan cumplir por la premura del tiempo. Por ello se concluye que no juegan limpio, no respetan el deporte y, menos, el impulso que han dado la iniciativa privada y el Gobierno del Estado. Mesa de Redacción