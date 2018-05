Sin Resolver el Conflicto En la Preparatoria No. 3

*Ahora hay dos Mesas Directivas.

Tapachula, Chiapas; 10 de Mayo.- Madres de familia mostraron su inconformidad porque el director de la escuela Preparatoria número 3 no quería dejarlas entrar a las instalaciones para participar en el festejo alusivo al 10 de Mayo, pese a que las invitaron con toda oportunidad.

En representación de las inconformes, Laura Isela Valencia Gómez, señaló que acudieron por invitación, muchas trabajan y pidieron permiso por lo que no es posible que de última hora y por un conflicto interno pretendieran no permitirles estar en el festejo.

Lamentó la actitud del Director que les mandó a decir con su personal administrativo que únicamente les darían un refrigerio afuera de la escuela, en la banqueta, a pesar de existir un programa previamente establecido.

Presuntamente, esta situación se originó porque los padres de familia del turno vespertino llegaron a ocasionar conflictos, pues al parecer no los invitaron, pero aseguró que ni los padres ni los alumnos pueden quedar en medio de conflictos por intereses.

En tanto la alumna Esther Coutiño Castellanos, del Sexto F, del turno matutino, dijo que no estaban dispuestos a permitir que intereses internos echaran a perder un programa que previamente habían organizado, y pidió más responsabilidad de la autoridad educativa.

El director de la escuela Preparatoria número 3, Rafael Ovilla Álvarez, señaló que hay dos Comités de Padres de Familia y la propuesta que hicieron es que se hiciera un solo evento, no se pusieron de acuerdo y por eso surgió la problemática, “mi propuesta fue que mejor se pospusiera para evitar problemas y se haga un solo festejo”. EL ORBE/Rodolfo Hernández González