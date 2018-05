Gran Recibimiento a los Campeones del Ascenso MX, Cafetaleros de Tapachula

Tapachula, Chiapas.- Cientos de aficionados se dieron cita a las instalaciones del estadio olímpico “Manuel Velasco Coello” para darle la bienvenida a los actuales Campeones de la Liga de Ascenso MX 2017-2018, Cafetaleros de Tapachula, tras vencer con marcador global de 6-3 a los Alebrijes de Oaxaca.

A pesar de la fuerte lluvia que se registró en las últimas horas en la ciudad, los cientos de aficionados que se dieron cita para recibir a los campeones, mostraron su cariño y afecto al equipo, esperando la salida de cada uno de los jugadores, quienes se dieron el tiempo de tomarse la foto y dar autógrafos a los presentes.

A pesar del mal sabor de boca que están viviendo los equipos de Cafetaleros y los Alebrijes de Oaxaca, el no tener el derecho de subir a la Primera División, los Cafetaleros mostraron su poder ofensivo logrando la victoria de 5-1 en casa y cayendo con marcador 2-1, fuera de casa, para dejar una pizarra final de 6-3.

Con esta importantísima victoria, Cafetaleros de Tapachula estaría ocupando el lugar de Lobos BUAP; sin embargo, la FEMEXFUT dice que el cuadro local no cumple con ciertos requisitos, y les negó la oportunidad de competir en la Primera División, dejando todo en un incentivo de 120 millones de Pesos, que esperamos se inviertan para cubrir los requisitos que dice la Federación que hacen falta, motivo de éste No Ascenso.

El equipo Albiverde comandado por Gabriel Caballero, ha mostrado el porqué deben competir en la Primera División, a pesar de que cerraron como los octavos de la tabla general. Hicieron de las suyas dejando fuera a Mineros, Dorados y posteriormente cerraron la final enfrentando a los Leones Negros, para luego pelear el título de Campeón de Campeones del Ascenso MX, ante los Alebrijes de Oaxaca

Luego de este resultado, los miles de aficionados, directivos y jugadores, han mostrado un descontento por este mal sabor de boca que el equipo de los Cafetaleros está viviendo, al ganarse en la cancha un lugar en la Primera División, pero siendo frenados por la FEMEXFUT .

A pesar de la lluvia, a las 6 y media de la tarde, hora en que saltaron a la cancha los campeones, el público se mantuvo firme esperando ver a sus ídolos, que por razones del destino y el haber firmado un documento en donde le cedía los derechos a la Femexfut, para que se quedara con el espacio que hoy a ley se lo ganaron, tendrán que pasar mínimo dos temporadas para que se pueda subir a Primera División; si el cuadro se mantiene unido como hasta ahora, se beneficiará Cafetaleros así como la afición tapachulteca, que ha respondido hasta debajo de la lluvia. EL ORBE/Nelson Bautista