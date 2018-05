Que no Haya Decomiso de Carros Extranjeros

* Pide la UNTRAC.

Tapachula, Chiapas; 13 de Mayo.- Porque no haya el decomiso de los carros de procedencia extranjera, conocidos como carros chocolate, precisó el dirigente estatal de la UNTRAC, Fernando Unda Castañeda.

En un documento dirigido al candidato a la Presidencia de la República por el PRI, José Antonio Meade, para solicitar su intervención, indicó, “en el área del campo tenemos una gran responsabilidad y obligación con nuestros representados de defenderlos para que no les quiten su herramienta de trabajo.

“En cada periodo vacacional los migrantes, fruto de su trabajo compraron un vehículo, mismo, que trajeron a sus familiares y se los dejaron como un aporte y herramienta de trabajo” manifestó.

Recordó que anteriormente sufrieron el decomiso de vehículos de procedencia extranjera, a través de la “Ley Aduanera y Código Fiscal” por lo que ante el temor que nuevamente pueda ocurrir, solicitan que se les brinde ese apoyo de no decomisarles sus carros, los cuales son de mucha utilidad.

En la entidad hay miles de carros afiliados a la UNTRAC que son utilizados en las labores del campo o para trasladar los productos hacia las ciudades para su comercialización, dijo, y que los campesinos no pueden comprarse uno nuevo, de ahí la solicitud para que no se los confisque Aduanas. EL ORBE/Rodolfo Hernández González