Listo Tapachula Para Nuevas Líneas Aéreas

*Volaris y Aeroméxico Reducen sus Tarifas

Tapachula, Chiapas; 17 de Mayo.- “La frontera sur el país se ha convertido en los últimos cuatro años en un polo de desarrollo económico y turístico, y por ello está listo para la llegada de nuevas líneas aéreas y conexiones a todo el mundo”, sostuvo Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, vicepresidente del Centro Empresarial de la Costa de Chiapas.

En entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE, confirmó que en las últimas horas, las dos empresas que brindan el servicio aéreo desde Tapachula, decidieron reducir sus tarifas en alrededor del 40 por ciento.

Anunció además, que se inauguró un nuevo vuelo a la localidad con lo que se está ofertando mil 260 asientos diarios, es decir, 630 de ida hacia la Ciudad de México y una cantidad igual de regreso.

“La Perla del Soconusco tenía más de 15 años de no contar con una oferta de cinco vuelos diarios hacia y desde Tapachula. Es algo histórico porque es la primera vez que se ofertan casi mil 300 espacios”, señaló.

En representación de ese organismo, afiliado a la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el empresario dijo que ese movimiento de las líneas aéreas es que los actuales vuelos desde Tapachula van por arriba del 95 por ciento de ocupación, a pesar de la llegada del gran Airbus de Volaris.

“Ahora los viajeros que parten desde Tapachula pueden encontrar salidas a las 06:11, 09:35, 12:56, 18:49 y 21:24”, informó.

Es decir, una persona o varias pueden viajar a la capital del país, hacer todos sus movimientos y regresar el mismo día, lo que antes no se podía hacer.

Luego se le preguntó sobre qué otros factores han influenciado para tener hoy más vuelos y a precios accesibles, a lo recordó que “Tapachula vive su mejor momento porque ni en los mejores años de la aviación comercial en la localidad tuvimos tal oferta de asientos”.

Consideró entre los factores que lo propiciaron, que durante tres años una comisión de empresarios de la Coparmex, en compañía del entonces diputado federal Enrique Zamora Morlet, acudían dos veces al mes para impulsar turísticamente a Chiapas y promover a la Tarjeta de Visitante Regional (TVR).

“Ese documento migratorio, impulsado por Morlet, permite que en esta región puedan ingresar los hermanos guatemaltecos sin ningún contratiempo, hacer sus compras, pasear y conocer infinidad de puntos turísticos, con un flujo comercial que está dejando una derrama diaria de alrededor de 5 millones de pesos diarios”, comentó.

Y es que, de acuerdo a estadísticas de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración (INM), en los últimos dos años hay el registro de un total de 4.2 millones de guatemaltecos que ingresaron a Chiapas con TVR.

De todos ellos, no hay un sólo dato de que alguno haya cometido algún delitos en Tapachula o en el resto de Chiapas. Es decir, son gente de bien.

Según Jorge Alfredo, alrededor del 30 por ciento de los usuarios que utilizan el Aeropuerto Internacional de Tapachula, son centroamericanos que aprovechan la TVR para ir y venir a la capital del país.

Hizo hincapié también que, hasta ahora, no se ha registrado que algún turista bajo esa condición migratoria se haya quedado en el país. O sea, compra, se divierte, pasea, conoce las bellezas de Chiapas y del resto de México durante los siete días de estancia que le permite el documento, y se regresa a su país.

Han sido muy importante, además, las inversiones que se han hecho en los últimos tres años en diversos atractivos en Tapachula, además de la infraestructura y servicios.

Puso de ejemplo el Malecón y la Plaza Madero, ambas en el puerto, que a pocos meses de haber sido inauguradas ya son de la preferencia de los visitantes nacionales y extranjeros.

Destacó además la construcción del estadio de futbol y la llegada del Club Cafetaleros, y aseguró que cada fin de semana que hay encuentros deportivos, la afluencia de guatemaltecos se incrementa en un 25 por ciento, y el comercio local y los prestadores de servicios aumentan sus ventas considerablemente.

Así también, que la construcción de la Zona Económica Especial (ZEE), el Parque Agroindustrial, en Puerto Chiapas, y del corredor industrial en el Libramiento, están trayendo el turismo de negocios, incluyendo directivos, conferencistas, técnicos, especialistas en diversas ramas e inversionistas, muchos de los cuales ya radican en Tapachula.

Por otro lado, indicó que ante la ausencia del representante de Turismo del Estado y su Delegado en esta región, la Secretaría de Economía que dirige Ovidio Cortazar, impulsa desde hace 2 años el proyecto “Iniciativa Tacaná”, con la finalidad de buscar la identidad turística de esta región que le permita a Tapachula y a la Costa competir en el mercado.

Ese proyecto, según dijo, agrupó al inicio a 60 empresas del ramo, pero únicamente 30 llegaron a este momento y presentarán este próximo martes 29 de Mayo la culminación del proyecto para ponerse en marcha lo más pronto posible, y proyectar aún más a Chiapas, en especial al Soconusco. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello