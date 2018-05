Arriba a Puerto Chiapas Crucero Pacific con 650 Turistas

* De la línea Naviera Princess.

Tapachula, Chiapas; 20 de Mayo.- Procedente de Puerto Quetzal, Guatemala, arribó este domingo a Puerto Chiapas el buque Pacific de la naviera Princess, informó el prestador de servicios Alexander Fleck.

Explicó que se trata de un buque mediano, trae 650 turistas y 350 de tripulación. “Es un barco de un poder adquisitivo alto y lo importante es que hayan confiado en Puerto Chiapas”.

Hay que seguirle apostando al turismo y no hay que bajarle a la guardia, dijo, sobre todo por la importancia que representa en la derrama económica que queda en la región.

Aprovechó para decir que hasta el momento no ha escuchado a ninguno de los candidatos a la Gubernatura de Chiapas pronunciarse sobre los cruceros que llegan a Puerto Chiapas y la importancia que tiene para el sector turístico.

No entiende por qué ese silencio, “pareciera ser que hay un tipo de bloqueo porque según no todos se benefician con la llegada de los cruceros, pero en la medida que vayan llegando más barcos, se seguirán beneficiando más empresarios”.

Lamentó esta situación sobre todo por la importancia que representa para Puerto Chiapas.

Fleck manifestó que ha habido un descenso en la llegada de los barcos de más del 40%, “y no nos gustaría que el próximo gobierno que venga con la mentalidad de no apostarle a los cruceros, que supuestamente sólo beneficia a unos cuantos, pero la realidad es que le da proyección mundial a Chiapas”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González