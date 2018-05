Involucra Anaya a AMLO en el Tema de la Venta de Banamex y Bancomer

*El Tabasqueño Guardó Silencio Ante los Señalamientos.

Tapachula, Chiapas; 21 de Mayo.- Durante el debate presidencial de este domingo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de la coalición Juntos Haremos Historia, presumió que durante su gobierno en el Distrito Federal entre 2000 y 2006, llegaron decenas de miles de millones de Dólares en inversión extranjera.

Sin embargo, momentos después, el candidato Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, le refutó señalando que esas cifras incluían la compra de Banamex por parte de la estadounidense Citigroup en el 2001, y por tanto, no significaron inversiones que hubieran generado nuevos empleos.

Anaya indicó que la inversión extranjera en la Ciudad de México (CDMX) en ese entonces fue impulsada por la venta de dos de los bancos más importantes del país, Banamex y Bancomer.

De acuerdo con información estadística histórica de flujos de IED (Inversión Extranjera Directa) de la Secretaría de Economía, en el periodo 2001-2006 la capital del país recibió un total de 37 mil 353 millones de Dólares, principalmente de Estados Unidos y varios países europeos.

En 2001, el primer año completo de gobierno de López Obrador, el entonces Distrito Federal recibió 10 mil 210 millones de Dólares en inversión. Un año después, la IED registrada sumó 6 mil 471 millones de Dólares y en 2003 el monto ascendió a 3 mil 485 millones.

Los últimos tres años del sexenio de AMLO en la CDMX vieron la llegada de 17 mil 186 millones de Dólares adicionales.

Sin embargo, Anaya argumentó que el monto de IED registrada en la ciudad es una cifra ‘tramposa’, debido a que incluyen la venta de Banamex y de Bancomer a instituciones financieras internacionales, y por lo tanto no fue inversión que haya generado empleos productivos para los capitalinos.

“Ahora resulta que estás muy orgulloso de haberle vendido la banca a Estados Unidos y a España”, señaló Anaya encarando a López Obrador. “Cuando tú fuiste Jefe de Gobierno, Andrés Manuel, se cayó la inversión”.

Y es que, durante el 2001, Banamex fue vendido a Citigroup, de Estados Unidos, por un monto de 12 mil 500 millones de Dólares, mientras que en 2004 Bancomer fue adquirido por el español BBVA por una inversión de 4 mil 100 millones de Dólares.

Tamón Takahashi, investigador de AGV, un centro de análisis económico, aseguró que no se puede entender un monto tan elevado de IED en la capital sin la influencia de la venta de los bancos. Por ello, agregó, Anaya lleva razón en su argumento.

Para muchos de los especialistas en política y finanzas, uno de los momentos más tensos durante el segundo debate presidencial fue precisamente el enfrentamiento directo entre AMLO y Anaya, durante el episodio en el que nuevamente la banca mexicana salió como argumentos de defensa.

El peculiar caso comenzó cuando Obrador hizo referencia a un supuesto libro llamado “Las mentiras de Anaya” con el cual acusó a ese candidato de mentiroso.

En el Debate, Anaya iba preparado en el tema, ya que afirmó que el “buen rendimiento” de la administración reportado en términos de inversiones en el sexenio de AMLO, tuvo que ver con la venta de los dos bancos.

Se calcula que tan sólo la venta de Banamex a Citigroup generó utilidades por 7 mil millones de Dólares, de lo que ni siquiera se pagaron unos 3 mil millones de Pesos en impuestos.

Ante los señalamientos de Anaya en torno a la venta de los dos bancos, López Obrador guardó silencio. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello