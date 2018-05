Anuncian Maestros Paro Indefinido a partir del Próximo 4 de Junio

*Esperan Mesa de Diálogo con Gobernación.

Tapachula, Chiapas; 24 de Mayo.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció este jueves que a partir del 4 de Junio, es decir en 10 días, iniciará un paro de labores indefinido en los Estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas.

Con ello, podrían quedar sin clases varios millones de alumnos del sistema básico de educación y habría problemas con la conclusión de los ciclos escolares, los exámenes de admisión, la entrega de documentos y la presentación de exámenes parciales, finales y extraordinarios, independientemente de la cancelación de las clausuras.

A través de un documento en el que hacen referencia del anuncio por parte de los secretarios generales Arcángel Ramírez, de Guerrero; Pedro Bahámaca, de Chiapas, Eloy López Hernández, de Oaxaca; y Juan Melchor Román, de Michoacán, dijeron que la medida se da luego de que no se abrió la mesa de diálogo con las autoridades federales y que, incluso, no les han querido recibir el pliego de peticiones.

La resolución del CNTE señala que previo al 4 de Junio, partirán caravanas de maestros de varias regiones del país hacia la Ciudad de México, conde tienen previsto hacer cuatro marchas el mismo día y concluirán con un plantón permanente en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación.

A esas movilizaciones han convocado también la participación de simpatizantes y militantes de diversas organizaciones sociales y productivas de todo el país.

Paralelamente, según dijeron, en los cuatro Estados habrá también marchas, protestas, plantones y cierres de calles y carreteras, y que a esas actividades se sumarán paulatinamente otras entidades.

Por ello, se espera que en este lapso de 10 días, las instituciones educativas públicas pongan en marcha una estrategia que permita la entrega de la documentación de sus alumnos.

Algo similar sucedió hace dos años en Chiapas, donde miles de alumnos no pudieron presentar exámenes de admisión por no recibir su documentación y se generó un conflicto social.

Precisamente en el 2016 hubo un acuerdo entre las autoridades federales y el magisterio que permitió el inicio del ciclo escolar, más de un mes después de lo normal.

Entre los compromisos pactados, según los maestros, estaba que se abriera un mesa de trabajo en la que se trataran diversos temas relacionados al ámbito educativo, pero también de lo político y social. Pero desde entonces, no se han reiniciado las negociaciones. Mesa de Redacción