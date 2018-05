Lluvias No Suspenden Clases: SE

Tapachula, Chiapas; 24 de Mayo.- A pesar de las lluvias que se registraron en gran parte de la región Soconusco, los centros escolares de los distintos niveles educativos trabajaron con normalidad y no suspendieron clases, informó la jefa de la Oficina de Coordinación Regional de Educación, Rosa Herminia Wong Villarreal.

Dijo que ante estas condiciones climáticas, la autoridad educativa ha dejado a decisión de los mismos padres de familia el llevar o no a sus hijos a los centros escolares, ya que la prioridad es salvaguardar la integridad física de los estudiantes y maestros.

Las lluvias que se registraron este jueves no fueron ningún impedimento para suspender las clases, ya que no hubo indicación directa por parte de Protección Civil para tomar tal determinación de manera general en las escuelas, por lo que es decisión de los padres si mandan a sus hijos a clases, aunque aquellos que no acuden no tienen ninguna repercusión en faltas, dijo.

Según los reportes que emitieron los Supervisores o Jefes Escolares debido al registro de lluvias se tiene conocimiento que el 90 por ciento de centros escolares tuvieron clases con normalidad y el 10 por ciento restante corresponde sobre todo a los Jardines de Niños, donde los padres toman mayor prevención con los pequeños, detalló.

“Ante estas condiciones la recomendación a docentes y padres de familia es de salvaguardar la integridad física de la comunidad estudiantil, y tomar la decisión de enviar o no a los alumnos dependerá de cada tutor, sin embargo, los docentes siempre se hacen presentes en los centros escolares, ya que tienen el compromiso de cumplir con su trabajo” sostuvo. Agencia Intermedios