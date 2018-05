Empresa de Paquetería Obstruye la Vía Pública

* Denuncian Vecinos y Automovilistas.

Tapachula, Chiapas; 25 de Mayo.- Vecinos de la 11 Avenida Norte entre 17 y 19 Calle Oriente se inconformaron con la empresa de envíos y paquetería ‘Castores’ que en los últimos meses han aumentado sus maniobras lo que ocasiona primeramente un caos vial, pero también malestar por la irresponsabilidad de los conductores y directivos, ya que en recientes días causaron un accidentes del que no se hicieron responsables.

En representación de los denunciantes, Gabriela Alfaro De León, afirmó que desde Octubre a la fecha multiplicaron sus maniobras los pesados camiones, y la avenida no tiene las dimensiones para que esta empresa cargue o descargue la mercancía, ya que al hacerlo ocupa más de un sentido de la vía.

Ya han solicitado la intervención tanto de la Dirección de Vialidad Municipal como de Tránsito del Estado para impedir que esta empresa desquicie la vialidad en horas pico, pero nunca han actuado en consecuencia a la denuncia ciudadana, por lo que se presume pueda haber un arreglo entre ellos, dijo.

Los camioneros dejan encendido el motor por la noche y permanecen así hasta la madrugada, por lo que el ruido del automotor resulta dañino para las familias que llegan a su casa a descansar después de un día de trabajo, señaló, por lo que decidieron hacer la denuncia pública, ya que con las autoridades no hay respuesta.

Detalló que por las noches, las unidades de ‘Castores’ ocupan toda la 11 Avenida Norte entre 17 y 19 Oriente, inclusive toma media cuadra más hacia la 15 Oriente, y obstaculizan el lugar de estacionamiento de varias viviendas, y dejan basura en las banquetas.

Por su parte, Ángel Gómez, enfatizó que habló con el gerente sobre el problema y sólo recibió como respuesta malos tratos, por lo que interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, ya que el automotor de ‘Castores’ está plenamente identificado con el número económico 90106, pero a pesar de las pruebas no se ha resuelto nada.

Los denunciantes argumentaron que tienen conocimiento de que esta empresa de paquetería tiene un encierro a un costado de la carretera que conduce a Tuxtla Chico, pero en los últimos meses se les ha hecho fácil dejar sus pesadas unidades frente a las viviendas y negocios de este lugar.

Reiteraron a las autoridades municipales y estatales regular a esta empresa, para impedir que utilice esta importante vía para hacer peligrosas maniobras en perjuicio de los vecinos y comerciantes de este lugar. Agencia Intermedios