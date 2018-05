Ratifican SNTE y CNTE Paro Indefinido Nacional

*A Partir de la Próxima Semana.

Tapachula, Chiapas; 28 de Mayo.- El Sindicato y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), ratificó éste lunes el paro nacional de labores a partir de la próxima semana, de tiempo indefinido.

El Secretario de Organización en la sección VII del SNTE, región Costa-Grande, Ervin Herrera Estudillo, dio a conocer la resolución ante líderes magisteriales y representantes seccionales.

Teniendo como marco la inauguración del Taller Regional de Educación Alternativa Líneas Formativas, realizado en el Centro de Estudios Avanzados (CEA), al sur de la ciudad, informó los acuerdos tomados en las últimas horas en la Asamblea Nacional celebrada en la Ciudad de México.

Recordó que desde mediados del 2016 se rompió la mesa de negociaciones con el Gobierno Federal y desde entonces habían insistido en retomar esas tareas, pero no fueron escuchados.

Adelantó que el lunes se concentrarán maestros de todas las regiones del país hacia Ciudad de México, en donde llevarán a cabo una gran marcha que concluirá en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, en donde se establecerán en plantón, hasta que sean resueltas sus peticiones.

En el caso de Chiapas, asegura que participarán unos 70 mil maestros de todos los niveles educativos, 9 mil de ellos de la región Soconusco.

La primera acción, dijo, es una marcha por las principales calles de la capital, Tuxtla Gutiérrez, que dará fin en la explanada central donde, como ocurrió hace dos años, se instalarán en plantón.

Ante los representantes de los medios de comunicación indicó que dentro de los puntos del pliego petitorio está, primeramente, la abrogación de la Reforma Educativa.

Asimismo, la reinstalación inmediata de alrededor de 600 maestros que han sido cesados, derivado de las nuevas leyes en materia de educación.

La libertad de los docentes -a los que ellos llaman presos políticos- aprehendidos durante las manifestaciones realizadas en estos dos años en territorio nacional, por diversas causas.

La reconstrucción de las escuelas que resultaron afectadas por los terremotos del pasado 7 y 19 de Septiembre del año pasado, asegura, muchas siguen sin ser atendidas.

Además, el rechazo total de los nuevos libros de texto gratuitos que tiene listos la Secretaría de Educación Pública para distribuirlos en todos los Estados, porque aseguran tienen contenido no apto para menores de edad, entre otros puntos.

“Hoy no luchamos por incremento a los salarios, sino para seguir sosteniendo una educción laica y gratuita”, dijo.

En el caso de la Entidad, han anunciado también su participación 14 organizaciones sociales y miles de estudiantes normalistas de las 24 regiones.

Este lunes también hubo anuncios de la CNTE en otras entidades, como Guerrero, Michoacán y Oaxaca, en donde adelantaron que habrá bloqueos carreteros y calles en gran parte del país.

La movilización de los maestros se da a un mes de que concluya el ciclo escolar y de que se lleve a cabo las elecciones más grandes en la historia de México. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello