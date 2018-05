Renuncia EZM a la Candidatura por la Presidencia de Tapachula

*Por Inconsistencia Electoral.

Tapachula, Chiapas; 28 de Mayo.- El diputado federal con licencia, Enrique Zamora Morlet, renunció en la tarde de éste lunes a la candidatura por la Presidencia Municipal de Tapachula, a la que había sido postulada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas.

En un video que difundió a la sociedad en general, dijo que tomó la decisión más importante de su vida, a la que calificó como trascendental, al desistir del ofrecimiento de la alianza partidista.

Los movimientos políticos que se están viviendo en el Estado y en el municipio, así como las inconsistencias en las candidaturas, lo obligaron a tomar la decisión de ya no participar en esta contienda electoral en Tapachula, argumentó.

Dejó en claro que no se trata de su proyecto “sino el de Tapachula y el de la gente a la que nos debemos”.

Así también, que desde cualquier punto o trinchera que esté, “siempre estaré trabajando por Chiapas y por Tapachula, y por eso refrendo mi compromiso por el municipio y por la tierra que me vio nacer”.

Morlet agradeció a esos cuatro institutos políticos por la confianza que le dieron al nombrarlo su candidato en éste proceso electoral.

Hizo lo mismo con los sectores de la sociedad que lo acompañaron, a quienes desinteresadamente le brindaron su amistad, a los que se fueron sumando y, en forma especial, a su familia.

“Las personas que me conocen saben que los tiempos de Dios son perfectos”, puntualizó.

Cabe mencionar que ayer mismo por la tarde y noche, otros candidatos a Alcaldes y Diputados locales decidieron renunciar también por las mismas causas. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello