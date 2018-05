Buscan Avión Bimotor Desaparecido

*Salio de Tapachula Rumbo a Toluca

Tapachula, Chiapas; 29 de Mayo.- Autoridades realizan la búsqueda de un avión birreactor que despegó del aeropuerto Internacional de Tapachula, el domingo 20 de Mayo a las 18:18 horas.

Eduardo Wilibaldo López de León, titular de la comandancia del aeropuerto de Tapachula por la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informó que la aeronave partió con un plan de vuelo hacia Toluca, Estado de México, sin embargo, a los pocos minutos dejó de tener comunicación con el controlador de la torre.

Precisó que el destino (Toluca) a las 21:20 horas comunicó que la aeronave no llegó, situación por la que se realizan las indagaciones correspondientes.

“Hasta el momento no se sabe nada del avión y se está checando no solo localmente, también en otras comandancias de aeropuerto, la SCT y otras autoridades, para mayor información hay que dirigirse a comunicación social de la SCT”, explicó.

El funcionario señaló es que después de 20 minutos de haber iniciado el vuelo se perdió la comunicación con la aeronave e indicó que “a veces se da el caso de la pérdida de comunicación en esta zona, pero al poco rato se reactiva, muchas veces es por cuestiones meteorológicas y otras por la orografía”.

López de León añadió que este caso no se puede catalogar como accidente porque hasta el momento no hay evidencias de que la nave se accidentó.

De acuerdo con el protocolo nacional, cuando una aeronave no llega a su destino, los primeros 30 minutos son fase de incertidumbre, en los siguientes 30 minutos se trata de localizarla y finalmente, en la tercera fase de 30 minutos, es cuando ya no apareció, explicó.

Detalló que es un avión monoplano, birreactor, con motores a reacción, con matrícula tipo XB, de hasta para nueve personas a bordo, incluido capitán y copiloto. EL ORBE/Rodolfo Hernández González