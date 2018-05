Desabasto de Agua al Sur de la Ciudad

Tapachula, Chiapas; 29 de Mayo.- Usuarios tomaron este martes las instalaciones del Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (Coapatap), ubicadas frente al Teatro de la Ciudad, luego de que aseguran hay desabasto del vital líquido en todo ese sector desde hace varios días.

Por ello, un grupo de habitantes de la colonia Pobres Unidos, del fraccionamiento Solidaridad 2000 y áreas circunvecinas, encabezados por Luis Alberto Soto Vázquez, se plantaron en las afueras de esas oficinas, a manera de protesta.

De acuerdo a Soto, se vieron obligados a tomar de nuevo esa determinación, luego de que no les abastecen de agua, pero ya les enviaron los recibos.

En al menos tres veces anteriores, las autoridades locales se comprometieron a reparar la bomba eléctrica del pozo que abastece a esa zona, ya que supuestamente tiene desperfectos y continuamente deja de funcionar, dijo.

Además de no contar con ese servicio, los recibos siguen llegando con altas tarifas y hasta con recargos.

En voz de los colonos, aseguró que los directivos del Coapatap les han dicho que tienen grandes adeudos y que, por lo mismo, no hay los recursos suficientes para hacer las reparaciones de la bomba.

La protesta concluyó alrededor de las 14 horas, pero adelantaron que retomarán las acciones este miércoles, porque no fueron atendidos por nadie y tampoco ha llegado el agua.