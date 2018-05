Alerta en Chiapas por Actividad en Cuatro Volcanes de Guatemala

Tapachula, Chiapas; 30 de mayo.- La autoridades en Chiapas extremaron los monitoreos de “El Chichón”, en los altos de la Entidad, y el “Tacaná”, en la franja limítrofe costera con Guatemala, luego del incremento en la actividad volcánica en Guatemala, incluyendo erupciones.

En la Entidad, se informó que luego de que se verificaron los sistemas de monitoreo, los datos confirman que ambos colosos se encuentran en su fase de normalidad y que hasta el momento no hay cambio alguno.

Incluso también fueron analizados los otros sistemas de monitoreo en la Entidad -para actividades tectónicas- y concluyeron que los sismos que se han registrado en la Entidad, no tienen relación con la erupción del volcán Pacaya de Guatemala, ubicado a unos 280 kilómetros de Tapachula.

Por su parte, las autoridades de Guatemala informaron este miércoles que “El Pacaya”, uno de los más activos que hay en ese país, incrementó esta semana su actividad y se espera que en las próximas horas forme flujos de lava.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que ese volcán incrementó sus explosiones “débiles y moderadas” durante las últimas horas, registrando un promedio de 20 y 30 por hora, que elevan material incandescente a una altura de hasta 50 metros sobre el cráter.

“Debido a las características eruptivas de Pacaya, no se descarta la posibilidad de que se generen nuevos flujos de lava en las próximas horas, produciéndose en el cráter o en fisuras en el cono. Hay una alta probabilidad de que se presente un nuevo evento eruptivo de tipo efusivo”, indicó el organismo.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan no permanecer en las áreas cercanas al cono, cuya última erupción fue en junio de 2015, ya que se pueden producir avalanchas.

El Insivumeh confirmó además que realiza una vigilancia en los cuatro volcanes más activos de ese país: El Pacaya, Fuego, Santiaguito y el que comparte con Chiapas, el Tacaná, EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez