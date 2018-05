Solicitan Construcción de Pasos Peatonales en “Viva México”

Tapachula, Chiapas, 30 de mayo.- Para exigir la construcción de pasos peatonales, habitantes, alumnos, docentes y representantes del Movimiento de Unidad de Izquierda (MUPI), bloquearon durante varias horas la carretera federal Tapachula-Huehuetán, a la altura del ejido Viva México, de este municipio.

El secretario del MUPI, Horacio Juárez Salazar, precisó que desde 2011 han solicitado la atención a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), pero solamente han obtenido nula respuesta.

Dijo que hace 20 días un grupo de personas, al parecer de alguna constructora contratada por la SCT, llegó a realizar mediciones porque construirán un puente peatonal.

El representante de los colonos consideró que son más seguros y más viables los pasos peatonales como los que construyeron a la altura de la Unach y al menos desde que la comunidad instaló topes, ya no se han suscitado atropellamientos.

Aseguró que la comunidad se opone a ese proyecto, toda vez se vuelve obsoleto porque la gente no lo utiliza, sobre todo los de la tercera edad y se exponen a ser atropellados.

La dependencia tampoco quiere abrirles dos entronques que fueron cerrados con la rehabilitación de la carretera, con el argumento que es muy corto el tramo, pero no se explican por qué sí fue beneficiada una empresa gasera.

Juárez Salazar añadió que también necesitan un colector pluvial que entronque hasta el río Pumpuapa, porque actualmente el agua desemboca a un arroyo que atraviesa la comunidad y en época de lluvias provoca inundaciones.

Otra de las inconformidades de los habitantes de ocho comunidades, entre ellas Santa Rita, 8 de Mayo, Pacayalito 1 y 2, Viva México, 18 de Abril, también se ven afectadas porque hace falta un retorno normativo y para incorporarse a la carretera tienen que hacer corte a los carriles de alta velocidad.

Finalmente fueron atendidos por Luis Francisco Aguilar Guillén, operador político de la Subsecretaría de Gobierno, y acordaron una reunión para el día 7 de junio, donde está prevista la asistencia de funcionarios de la SCT. EL ORBE/Rodolfo Hernández González