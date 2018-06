Anuncia Enrique Zamora Morlet el Reordenamiento de Tapachula

Ante Periodistas

Tapachula, Chiapas; 31 de Mayo.- El candidato a la alcaldía local, Enrique Zamora Morlet, anunció este jueves que, de obtener el triunfo en el proceso electoral del próximo 1º de Julio, su gobierno impulsará un gran proyecto relacionado al reordenamiento integral de la ciudad.

Ante los representantes de los medios de comunicación, con quienes se reunió por la mañana poco después de hacer un recorrido de proselitismo por el mercado “San Juan”, el candidato tapachulteco dijo que es urgente hacer cambios radicales en el municipio, porque son demandas prioridades de la sociedad y de sus visitantes.

Zamora Morlet, quien abandera los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (PANAL) y Chiapas Unido, detalló que el reordenamiento incluirá la modernización de los servicios públicos, el embellecimiento urbano, la reubicación del comercio informal, nuevas medidas de seguridad, entre otros

Acompañado de los integrantes de su planilla, el candidato reconoció que Tapachula ha crecido desordenadamente y ahora se requieren soluciones integrales ante los problemas actuales.

Dejó en claro que pondrá en marcha un sistema anticorrupción y transparencia en el que cualquier ciudadano podrá saber la cantidad de los recursos que ingresan al Ayuntamiento, de dónde vienen y hacia dónde se van a canalizar.

Así también, habrá una vigilancia estricta en el actuar diario de los servidores públicos para evitar abusos y actos que estén fuera de la ley.

Su administración abrirá una plataforma en la que la población, las cámaras, colegios, organizaciones sociales, estudiantes, campesinos y el resto de la sociedad pueda externar sus problemas e, incluso, proponer soluciones y opinar en los temas prioritarios del municipio, sostuvo.

Aseguró que el personal de Seguridad Pública tendrá más y mejores herramientas para desempeñar su trabajo y capacitación, y se buscará todos los mecanismos posibles para incrementar el número de efectivos en la ciudad.

Así también, que en su plan de trabajo se ha incluido el reclamo ciudadano de afrontar de manera coordinada con el Gobierno Federal y del Estado a la inseguridad en general, pero en especial a las bandas delictivas juveniles, como la Mara Salvatrucha 13 y la Barrio 18.

El municipio requiere de grandes inversiones para la atención de las complejidades actuales, como la construcción de una central de abasto, afirmó.

Aprovechó para decir que en los ejes de su administración, se contempla el impulso a los mercados, como puntos de desarrollo económico, del que viven miles de familias de la región.

Dejó en claro que se abrirá una mesa de trabajo con locatarios y comerciantes, a fin de atender la problemática de manera común.

En materia de infraestructura, afirmó que es urgente la construcción de nuevas calles, con sus servicios subterráneos y alumbrado público, tanto en las arterias más transitadas como en las colonias populares.

Para lograrlo, dijo, es muy importante las gestiones que se puedan hacer con los Diputados y Senadores que queden en el Congreso Estado, y así como con la Federación.

Ahí le preguntaron qué pasaría en caso de que las autoridades o los legisladores sean de otros partidos, a lo que contestó que en el periodo que fue Diputado federal, le tocó encabezar acciones dirigidas a obtener más obras y recursos para Chiapas, y siempre contó con el apoyo de los representantes de todos los institutos políticos.

“Todos sumamos esfuerzos cuando comprobamos que se trata de un beneficio popular y no particular, y eso pretendo que ocurra en el Ayuntamiento”, indicó.

Esa relación entre las tres instancias generará grandes beneficios para el municipio, y puso de ejemplo a Puerto Chiapas al anunciar que su gobierno creará la Secretaría de la Zona Económica Especial (ZEE), para aprovechar al máximo ese macroproyecto y generar empleos, sobre todo para jóvenes y mujeres.

Así también, consolidar un esquema que permita impulsar a las empresas locales, las universidades y prestadores de servicios de la región, para que sean ellos quienes sean los proveedores de la ZEE y del Parque Agroindustrial, y evitar con ello la fuga de esos recursos.

También habló de Puerto Madero, en donde anunció habrá una delegación del Sistema de Desarrollo Integral de las Familias (DIF), en el cual se puedan llevar grandes beneficios sociales a esa región.

Asimismo, junto con los restauranteros, comerciantes y prestadores de servicios en el Puerto, impulsarán de manera coordinada acciones enfocadas al turismo, la pesca en sus diferentes modalidades y otras actividades de esa comunidad.

Al contestar las interrogantes que hicieron los comunicadores, Zamora Morlet abordó diversos temas, como el rescate de los espacios públicos a través de una estrategia que los transforme en centros deportivos, recreativos y para la cultura.

Se incluiría un combate frontal en contra de grupos de la delincuencia común que se asientan en parques, paradas del transporte público, mercados y otros lugares de concentración masiva.

Paralelamente, habrá jornadas para mejorar el entorno social, en donde señaló que la participación de los padres de familia será fundamental, “porque la educación empieza en casa”

Aseguró además, que su gobierno tendrá atención especial a grupos vulnerables, y la aplicación de programas de apoyo para mujeres, jóvenes y personas de la tercera edad, “además no habrá distingos de la preferencia de nadie y seremos incluyentes”.

A pregunta expresa, se pronunció a favor de los operativos interinstitucionales en materia de seguridad, tanto en el primer cuadro de la ciudad como en las colonias populares.

Aún cuando reconoció que hay un flujo migratorio de un lado a otro en la frontera y que se ha ido ordenando para el beneficio de ambas regiones, también hay delincuentes que en el anonimato se hacen pasar como migrantes, para llegar a la región a cometer actos delictivos, “y a ellos hay que combatirlos”.

Indicó que junto con la iniciativa privada pondrán en marcha acciones que permitan ofrecerá al turismo extranjero nacional, mejor atención y servicios.

Recordó que la Tarjeta de Visitante Regional (TVR) que impulsó desde el Congreso, se ha convertido en la principal herramienta para el control ordenado de esos flujos que llegan a Chiapas con fines recreativos, deportivos y comerciales.

Y es que en los últimos dos años hay un registro total de casi 4.5 millones ingresos de guatemaltecos con TVR, quienes se calcula dejan una derrama diaria de entre 3 y 5 millones de Pesos.

Por eso insistió en que es muy importante el rescate y embellecimiento del primer cuadro de la ciudad, no sólo para que se sientan orgullosos los tapachultecos, sino también para ofrecer una buena imagen a los visitantes.

Zamora Morlet aseguró que el Ayuntamiento que va a encabezar tendrá un trato especial con los campesinos y los productores del campo en general.

Se ha diseñado, aseguró, una estrategia para hacer que los recursos de los programas lleguen completos a los verdaderos beneficiarios y no quede en manos de vivales o intermediarios.

Comentó además que Tapachula requiere de una nueva planta potabilizadora, luego de que la actual ya cumplió su vida de servicio y porque la demanda de agua de la ciudad ya es superior a su capacidad máxima.

El tema de abasto de agua lo consideró como una de las grandes prioridades de lo que será su administración, y para ello se incluye también la construcción de nuevas redes y la modernización de los pozos abastecedores, de tal manera que el vital líquido llegue hasta las colonias más lejanas y de manera cotidiana.

El candidato tocó varios temas. Recalcó que nació, creció y seguirá viviendo en Tapachula, y por ello, su meta es hacer el mejor trabajo para el beneficio de todo el municipio. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello