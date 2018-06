Apicultores del Soconusco Buscan la Certificación Orgánica de sus Productos

Tapachula, Chiapas; 1 de Junio.- Campesinos productores de café de las zonas de Cacahoatán, Siltepec y Motozintla, diversificaron su tierra y ahora acompañan al aromático grano con la apicultura, lo que ha permitido tener una oportunidad de desarrollo comercial hacia otros mercados.

El Coordinador General de Sistema Interno de Control, Gerardo Hernández Baltazar, indicó que están próximos a la certificación en la producción de miel, lo que podría generar un incremento en el costo de hasta un 50 por ciento, esto redundará en mayores ganancias para las familias que le han apostado a este sector.

Esta estrategia productiva es incipiente, por lo que hasta el momento son 35 productores los que están en este rango, señaló, y para recibir su certificación, que podría ser en una semana, por parte de la Certificadora Maya Ser, necesitan contar con producción totalmente orgánica.

Mencionó que para lograr la certificación de la miel como producto orgánico, se tienen que atender exigencias muy específicas, como no utilizar agroquímicos en toda esa zona, y no alimentar a las abejas con agentes externos que no sea su propia miel, que en los recientes años han provocado la caída de la producción. Agencia Intermedios