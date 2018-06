Urge Crear Mecanismos Para Impulsar la Cafeticultura: Carlos Enrique

Cacahoatán; 1 de Junio.- El candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Carlos Enrique Álvarez Morales, visitó la comunidad de Unión Roja, para dar a conocer los ejes primordiales de su agenda de trabajo.

Cientos de habitantes de esta comunidad serrana, escucharon las diversas propuestas encaminadas en el bienestar de las familias, principalmente del sector vulnerable.

“Estoy convencido de que podemos seguir trabajando fuertemente por cada una de las comunidades de Cacahoatán, hemos construido y cumplido a cabalidad los compromisos adquiridos y estamos dispuestos a redoblar esfuerzos”, expresó Carlos Enrique Álvarez Morales.

Sin embargo, no sólo enumeró sus compromisos encaminados en infraestructura, servicios públicos, salud y programas para las mujeres, también destacó fortalecer el eje de educación.

Asimismo, Carlos Enrique Álvarez Morales planteó a los productores de café elaborar proyectos, impulsar acciones para fortificar el rubro y de esta manera crear no sólo en la ampliación de empleos, si no que se convierta en generadora económica.

Reconoció “hoy dejo de manifiesto que es importante sumarnos y hacer un equipo sólido, fortalecer el tema de la cafeticultura que por muchos años fue la fuente económica de muchas familias de Cacahoatán y para ello, hago el compromiso de rediseñar acciones y mecanismos de ayuda e impulso”. Comunicado de Prensa