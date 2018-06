Sesiona Consejo Regional de Protección Civil por la Contingencia en Guatemala

Tapachula, Chiapas; 4 de Junio.- Ante la contingencia que se vive en Guatemala por la erupción del volcán de “Fuego”, el Consejo Regional de Protección Civil convocó a una reunión para tomar medidas preventivas y las acciones a seguir para la ayuda humanitaria.

La reunión fue presidida por el coordinador de Supervisión y Evaluación Regional de Protección Civil del Estado, Daniel Cuate, y por el subsecretario de Gobierno región Soconusco, Jesús González Armendáriz, donde además se contó con la asistencia de funcionarios de Protección Civil de los municipios de la región, Policía Federal División Caminos, Policía Estatal Preventiva, Tránsito del Estado, Subdelegación Federal de Economía, Conafor, CONANP, entre otras instituciones.

Cuate señaló que el volcán de Fuego se encuentra a 190 kilómetros en línea recta desde esta ciudad e indicó que es preocupante la situación que se vive en aquel país y se espera que la ceniza no llegue como resultado que el viento no está hacia acá y se espera no haya cambios.

Convocó a la instalación de centros de acopio en las unidades de Protección Civil Municipal, así como en las delegaciones de las diversas Secretarías de Gobierno, toda vez que el Gobierno guatemalteco ya solicitó de manera oficial ayuda humanitaria para sus connacionales.

También existe la posibilidad de enviar personal para ayudar en las labores de rescate y salvamento de las personas que viven la tragedia a causa de la erupción del volcán, dijo.

Entre los productos que se pueden enviar están azúcar, sal yodatada, frijol enlatado, kit de limpieza, agua, cloro, desinfectante, pañales desechables, toallas femeninas, papel sanitario, bolsitas de shampoo, jabón, que posteriormente serán enviados vía terrestre para ser entregado al gobierno guatemalteco.

Durante la sesión a la que también acudieron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Décimo Cuarta Zona Naval Militar, Cruz Roja, Secretaría del Transporte, el funcionario estatal señaló que también se ha pedido la presencia de representantes del Instituto Nacional de Migración y del grupo Beta, toda vez que después de esta lamentable situación que se vive en Guatemala se espera la llegada de personas que vendrán huyendo de la tragedia y se necesita contar con la infraestructura de atención, toda vez que muchos vendrán heridos o enfermos.

Cuate pidió a la población no caer en pánico por falsos rumores que se pudieran dar en el sentido que después de la erupción del volcán de Fuego podría continuar el Tacaná.

Desde hace tiempo se llevan a cabo diversas acciones para poner en marcha un simulacro de evacuación por erupción del volcán Tacaná, es decir, se hace necesario empezar a educar a la población sobre ese tema, además que cada una de las instituciones sepa qué hacer antes, durante y después de un evento.

Informó que también se tienen importantes avances de simulacro en materia de evacuación por tsunami, porque así como se tienen medidas preventivas por la temporada de lluvias y que afortunadamente la población ha ido haciendo conciencia, se hace necesario avanzar en esta materia. EL ORBE / Rodolfo Hernández González